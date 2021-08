Reveló por qué no le parece “sano” ni “productivo” mostrar qué come

A Rocío Guirao Díaz le pidieron a través de sus stories que por favor compartiera fotos de sus platos de comida en Instagram. Buena onda pero sin vueltas, ella explicó que no lo hará y dio su contundente motivo."¿Podés mostrar más tus comidas y los entrenamientos que hacés?", le consultaron. Si bien la modelo respondió con buena onda, admitió que prefiere no hacerlo y que si desean cambiar sus hábitos mejor recurran a un profesional."No soy partidaria de mostrar comida en Instagram. Cada tanto les puedo compartir un plato que esté como parte la foto pero mostrar todo lo que como no me parece sano ni productivo. Les aconsejo seguir a nutricionistas que den buenos consejos", respondió.Y mencionó a dos profesionales famosas que le encantan. "Romina Pereiro y Daniela Lopilato son súper coherentes", cerró.