Santiago Borda pasó a los cuartos de final de La Voz Argentina

Este lunes comenzaron los octavos de final en La Voz Argentina. Son seis los participantes en cada team, excepto en el de Montaner que con el regreso de Ignacio Sagalá cuenta con siete. En esta instancia el jurado elegirá a 4 participantes que pasarán a los cuartos de final.Lali eligió para la próxima etapa a Nicolás Olmedo, Paula Chouhy, Santiago Borda y Margarita López. “Todos brillaron”, remarcó su coach antes de informar los elegidos. Esperanza Careri y Azul Masjuan quedaron fuera de la competencia a dos semanas de la gran final por la pantalla de Telefe. “Sos increíble, pero me faltó emoción”, le había dicho Lali a Esperanza Careri que se animó a interpretar en instancias decisivas un temazo de Whitney Houston “I will always love you”.Santiago Borda, uno de los favoritos del certamen, cantó “Recuérdame” de la película de Disney Coco. “Santiago es un tipo que se ha ganado el lugar que tiene aquí. Canta con soltura y muy bonito. Me gustó la nota final. Te felicito”, resaltó Montaner. “Medís dos metros de talento, Santi. Sos enorme”, cerró su coach emocionada por su presentación.Con el tema "Recuérdame" de la película Coco y cantada por Carlos Rivera, el concordiense Santiago Borda emocionó con su versión y se llevó el elogió de los jurados.

La próxima semana serán los cuartos de final, dónde Santi necesitará los votos del público para continuar en la Voz Argentina.