Florencia de la V: “Fui muy juzgada por la maternidad”

La actriz y conductora Florencia de la V reveló hoy que fue "muy criticada por la maternidad" y aseguró que "se peleaban para ver quién podía ser más hiriente" con ella.



La también humorista fue una de las primeras trans en concretar el sueño de casarse tras aprobarse el matrimonio igualitario y de lograr conformar una familia, luego de la subrogación de vientre.



A diez años de convertirse en la madre de Paul e Isabella, Flor de la V contó cómo fue pasar por todo este proceso.



"Los nueve meses que “estuve embarazada”, estuve muy conectada con ellos, hablaba constantemente, les hablaba de mí, de quien iba a ser su mamá. Les ponía música y les escribí en diario en Puerto Pirámide", sostuvo Florencia.



"Me acuerdo de los miedos que tenía en ese momento, con otra Argentina y otra mentalidad diferente. A mí me dijeron cosas espantosas, decían cosas extremadamente hirientes. Parece que se peleaban para ver quién podía ser más hiriente conmigo", precisó en declaraciones al canal América.



Asimismo, añadió: "En todo ese contexto, yo estaba conectada con mis bebés y me preguntaba si estaba haciendo bien, trayéndolos a este mundo totalmente cruel".



Por último, la también actriz indicó que "estaba muy naturalizado y por ahí la gente hoy no toma dimensión" de lo que son las críticas.



"Los comunicadores y los que participaban de los debates, nadie hacía una salvedad de decir que estaba mal lo que estaban haciendo y que eran cruel hacia una persona por tener una identidad diferente y que estaba tomando la decisión de ser mamá", concluyó.