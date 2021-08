Raul Rizzo: “El Gobierno tendría que hacer una revolución armada”

El actor Raúl Rizzo se refirió al presente político que vive el país y lanzó una polémica frase: “El Gobierno “tendría que hacer una revolución armada”.“Me parece que a veces se largan cosas como verdades definitivas y lo que hay que hacer es un análisis profundo, parecería como si no hubiéramos tenido una pandemia amarilla durante cuatro años, que fue el gobierno de Cambiemos, que dejó 25 mil pymes cerradas, miles de trabajadores en la calle y una deuda espantosa, que cerró el Ministerio de Salud para convertirlo en una miserable secretaría, como también pasó con el de Trabajo”, señaló Rizzo durante una entrevista con el programa Duro de callar (Crónica TV)Para el artista “hay que hacer un análisis riguroso” antes de hablar de la gestión Alberto Fernández. “Le cayó una pandemia enorme que hacía 100 años no ocurría en el planeta”, dijo.Al hablar de la pobreza en Argentina, el actor de 73 años admitió que el país “es uno de los más desiguales del mundo”, pero remarcó, hay que “entender por qué”.“Esto pasa porque la pobreza es estructural al capitalismo. El capitalismo, como sistema, no puede existir si no hay pobreza, si no hay corrupción. El Gobierno tendría que hacer una revolución armada para terminar con eso. Una revolución armada tendría que hacer”, argumentó Rizzo. Fuente: (Rosario3)