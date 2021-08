Graciela Alfano sin filtro sobre sus preferencias íntimas: “Me gustan los tríos”

Graciela Alfano estuvo presente en el programa “Nosotros a la mañana” y conversó con el equipo acerca de sus preferencias sexuales, donde se expresó de mente abierta. Así, manifestó que aún a su edad todavía disfruta de su vida íntima de diversas maneras.



En este sentido, la exvedette siempre actuó por fuera de los órdenes preestablecidos en la sexualidad y en cada oportunidad se expresa sin filtro sobre sus experiencias. De esta manera, invitó también a reflexionar a los demás en el canal sobre el tema y aseguró: “Estoy muy moderna”.



Luego, continuó: “Ya no existen más los centennials, ni millennials. Ahora yo soy pandemial y si puedo ir más allá, mejor” y confesó: “A mí me gustan los tríos”. Así, la co-conductora del ciclo, Sandra Borghi, le consultó sobre alguna preferencia sexual a la hora de encontrarse en un trío y Graciela Alfano fue clara con la respuesta que brindó durante el programa.



“Yo y dos mujeres. Yo y dos hombres. Yo y una trans y un hombre, yo y una trans con una mujer o lo que sea. Porque a la gente no la define lo que tiene entre las piernas, sino la persona”, manifestó la actriz.



Es entonces que expresó que ahora se vivían otros tiempos donde dichas decisiones eran más aceptadas. “Ahora tenemos sororidad, que no había en otro momento. Yo viví la falta de sororidad”, señaló Graciela Alfano.



Por otro lado, la actriz recordó su romance con Rodrigo Bueno, el cantante, y expresó “Habré salido tres meses con él. Él tenía 27 y yo 47. Veinte años de experiencia o algo así”. Pero fue Carlos Monti, uno de los panelistas, quien reveló un detalle oculto sobre la relación entre ambos “Rodrigo estaba casado con la chica Patricia Pacheco, con quien tuvo a Ramiro, el único hijo del cantante”.



Por lo tanto, la exvedette manifestó al respecto de la situación “Ninguna mujer que va con un hombre tiene por qué hacerse cargo de lo que el hombre le prometió a otra mujer” y concluyó “Esto es una cosa muy machirula: decir la culpable es ella”.

Fuente: Radio Mitre