Angelina Jolie debuta en Instagram con un potente mensaje para una joven afgana

Angelina Jolie se unió a Instagram y dedicó su primera publicación a una carta de una joven afgana que relata sus temores en relación a los derechos de las mujeres tras la toma del gobierno del país por parte del régimen talibán.



“Esta es una carta que me envió una adolescente de Afganistán”, escribió la actriz junto a las imágenes de un texto manuscrito y de una fotografía en la que varias mujeres posan de espaldas con el cuerpo cubierto.



Jolie, que en solo tres horas superó los dos millones de seguidores en la nueva cuenta de la red social, hizo hincapié en que en este momento el pueblo afgano “está perdiendo la capacidad de comunicarse a través de las redes sociales y de expresarse libremente”. Por ello, aclaró, recurrió a la visibilidad que da una red como Instagram para compartir las historias de estas mujeres y “las voces de quienes en todo el mundo luchan por derechos humanos básicos”, destacó.



La galardonada actriz y estrella de Eternals explicó cómo comenzó su relación con Afganistán y con su gente a través de un viaje a la frontera del país dos semanas antes del 11 de septiembre de 2001, y detalló sus experiencias al ver a refugiados afganos huir de los talibanes dos décadas atrás.



“Es repugnante ver a los afganos ser desplazados una vez más por el miedo y la incertidumbre que se han apoderado de su país. Gastar tanto tiempo y dinero, derramar sangre y perder vidas solo para llegar a esto es un fracaso casi imposible de entender”, reclamó en su descargo, apuntando contra las decisiones políticas detrás de la ocupación militar estadounidense en Afganistán.



La intérprete también criticó a los líderes mundiales por el trato que dan a los refugiados, los cuales, según dijo, están siendo “tratados como una carga” en lugar de recibir las herramientas necesarias para poder retomar sus vidas. También señaló que conoció a numerosas mujeres y niñas que no solo deseaban una educación sino que luchaban por ella.



La carta que Jolie recibió de la joven afgana incide en que antes de la llegada de los talibanes, mujeres como ella podían estudiar y trabajar. “Todos teníamos derechos y pudimos defender nuestros derechos libremente, pero ahora tenemos miedo y creemos que todos nuestros sueños han terminado”, escribió la autora del texto.

La joven también expresó escepticismo en relación a posibles cambios en las posturas ideológicas por parte de los talibanes, históricamente sexistas en torno a las mujeres, y compartió su temor ante la pérdida de la posibilidad de poder asistir a la escuela y obtener una educación. “Algunas personas dicen que los talibanes han cambiado, pero yo no lo creo porque tienen un pasado muy malo”, dice la carta.



Jolie terminó su publicación en Instagram reafirmando su compromiso de ayudar a las mujeres y refugiados de Afganistán. “Como otros que están comprometidos, no me apartaré de esta causa. Seguiré buscando formas de ayudar. Y espero que te unas a mí”, advirtió finalmente.



Angelina Jolie ha demostrado en diversas ocasiones no ser indiferente a conflictos sociopolíticos y de preservación del medio ambiente de distintas regiones del mundo, entre otras causas. El pasado mayo, la actriz fue la figura destacada de la portada de National Geographic con una imagen impactante: cubierta de abejas, con motivo del día que celebra internacionalmente a este insecto, considerado fundamental para sostener la biodiversidad del planeta.



De acuerdo a sus declaraciones, Jolie aceptó formar parte de esta campaña para ayudar a crear conciencia sobre la preservación de los insectos.

“Con tanto que nos preocupa en todo el mundo y tanta gente que se siente abrumada por las malas noticias y la realidad de lo que se está derrumbando, este es un tema que podemos manejar. Todos podemos intervenir y hacer nuestra parte”, señaló.



Jolie también fue nombrada “madrina” de un programa de la UNESCO y Guerlain denominado “Women for Bees [mujeres para las abejas]”, cuyo objetivo es el de capacitar a las apicultoras de todo el mundo que busquen lanzar su propia empresa.