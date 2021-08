"Seguir viviendo sin tu amor": murió la musa inspiradora de Spinetta

Patricia Salazar, quien fuera esposa del músico Luis Alberto Spinetta durante 19 años y madre de sus cuatro hijos, murió este viernes en Buenos Aires.



Patricia Salazar estuvo casada con Luis Alberto Spinetta entre 1976 y 1995, y la pareja concibió a Dante, Catarina, Valentino y Vera.



Vera Spinetta, la menor de sus hijos y quien trabaja como actriz en la exitosa serie "El Reino", dedicó en redes sociales una sentidas palabras para la partida de su madre, a la que calificó como "guerrera de la vida".



"La fortaleza de tu corazón y tu alma, de tu amor que derriba todo dolor. Me tocó tenerte de madre, y más que nada en este mundo, agradezco todo este tiempo que tuvimos juntas, todo, todo juntas. Hasta el último suspiro, la última mirada", expresó.



"Ojalá el mundo entero pudiera escuchar tu risa al menos una vez, y así se llenaría todo de aire mágico por siempre. Guerrera de la vida, del amor. Gracias por guiarme, por cuidarme, abrazarme, apoyarme, enseñarme todo. Nada se compara a nuestro amor", sostuvo además.



También homenajeó a su madre el músico Dante Spinetta: "Te voy a extrañar demasiado... Tus llamadas a cualquier hora, tu risa y tu sabiduría. Te agradezco la vida y siempre vas a estar en cada paso que dé. Mi amor siempre tendrá tu color. Te amo, mami. Sé que están con papá riéndose y haciendo estallar estrellas por el cosmos", expresó el ex integrante de Illya Kuryaki and The Valderramas.



La actriz, artista plástica y DJ Catarina Spinetta se sumó con palabras poéticas a despedir a su madre: "Ya despegaste y te elevaste en la luz para embellecer el universo de manera trascendental, porque eso fue lo que hiciste siempre de manera incansable con todos tus amores. Gracias por iluminarme la vida y con un amor absolutamente palpable en todas tus palabras, en todos tus actos, tu sinceridad, tu fe, tu entrega eterna", expresó..



"Tu enseñanza se imprimió en el alma de los que te amamos por la eternidad. Gran compañera de mi alma, voy a tener que aprender a vivir sin tus abrazos del amor, tu cuidado, tus comidas y tu risa sublime. Sé que vas a acompañarme ahora también y así te encontraré en cada luz que provenga de ti. Ya estás con papi, tenemos a los dos ángeles más protectores y hermosos de universo.



Te amo siempre para siempre mamita linda", agregó.



