Virginia Gallardo sin filtro contra Eduardo, hermano de Ricardo Fort

Molesto por la decisión de la rubia de no formar parte del documental, Fort le dedicó un comentario que involucra a su novia, Rocío Marengo. "Virginia Gallardo, la diferencia es que Rocío es mi novia, no mi empleada", escribió en Twitter, deslizando que Ricky habría contratado a la hoy panelista para que fuera su pareja.



En "Intrusos", la periodista respondió indignada. "Trabajo desde que tengo uso de razón. La interesada, empleada, dijo que no a este negocio de la serie”, aclaro. Además, recordó la nula relación que tenían entre los hermanos: “Ahora, ¿ustedes creen que el hermano ausente dijo saben qué; prefiero correrme a un costado? Él es el primero que está dando testimonio”.



“Fui empleada toda la vida, trabajo desde que tengo uso de razón. Me hubiera encantado ser heredera de un imperio, pero realmente no tuve esa suerte, así que salí a trabajar siempre", sentenció tajante. También recordó que Eduardo no acompañó a Ricardo en sus momentos de mala salud.