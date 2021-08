Paranaense filmó junto a Adam Sandler y hasta le regaló camiseta de Milanesio

Quién es Santiago Kuster Galetto

“Kolo” Kuster nació en Paraná, vivió en Córdoba y de ahí se fue a Mallorca (España). “Comencé en Córdoba haciendo teatro de clown, talleres. No estudié ortodoxamente teatro en la universidad, pero he hecho mucho de teatro. Hice un par de obras en Córdoba, actué en la película ‘Hipólito’. Me di cuenta que es lo que me gusta y de ahí no paré más. Empecé a mandar video currículum y comenzaron a salir actuaciones para extra. Me vine a Mallorca hace dos años y medio. A través de la productora Palma Picture fue al casting, quedé e hice la escena para la película (Hustle). Estoy súper feliz”, comenzó relatando el actor paranaense en diálogo con el programaEl rodaje de la película continúa, aunque en Mallorca ya este sábado culmina la filmación.“Cuando fui al casting, ya estaba feliz, por haber tenido la posibilidad de estar ahí. El casting era en situación de ver un partido de básquet, porque Sandler encarna en la película a un cazatalentos que viene a buscar a Juancho Hernangómez, que es un gran jugador que está en la NBA”, destacó el actor que participó de la película.Detalló asimismo que cuando se presentaron con Sandler le regaló una camiseta de Marcelo Milanesio; así fue su primer encuentro con la estrella de Hollywood con quien tenía que grabar la película. “Kolo” contó que la recibió con mucha felicidad y hasta hizo bromas con uno de los sponsors que en ese momento tenía la casaca. La escena terminó saliendo muy bien y el actor cumplió uno de sus sueños.“Con mi hermano jugábamos a ser Marcelo Milanesio, es mi ídolo desde la infancia. No fue llevarle cualquier camiseta y se lo dije”, acotó.En la grabación de la escena de Hustle, según confió, se sintió “súper cómodo”. Dijo que no se puso nervioso y “lo disfruté mucho”, agregó.Su afición por el teatro no nació en Paraná, sino en Córdoba. “Se despertó de más grande, venía deseando hacía mucho y no estaba haciendo demasiado para se cumpla. Yo siento que era tan fuerte ese deseo que vino y me chocó. A través de que trabajaba para una agencia de publicidad, me llamaron para la película Hipólito, porque necesitaban un ‘colorado’, terminé en el casting y después descubrí que era lo mío”, afirmó.Mallorca “es una isla bellísima, muy turística, con playas bellísima, el agua y el clima son tremendos. Con pandemia y todo se ha podido disfrutar”, aseveró.Santiago Kuster Galetto nació en Paraná un 8 de Septiembre de 1984. Recaló en la ciudad de Córdoba, en año 2003.Hasta hoy ha recibido una formación que integra diversas disciplinas dentro de lo actoral, iniciándose con el clown, con el cual formo La Cuadrilla Clown. La cual tuvo varias presentaciones por bares de la ciudad de Córdoba. Ha asistido a seminarios de actuación frente a Cámara con Antonella Costa, Talleres de teatro y seminarios de armado de personajes dictados por Pablo Martella, taller de teatro anual dictado por Marcelo Arbach, diversos talleres de Clown dictado por el grupo Los Solitarios e Impresentables Teatro. Cuenta con diferentes participaciones en lo audiovisual.Una película (Hipólito, dirección Teodoro Ciampagna), la cual fue la que terminó de convencerlo que la actuación era pilar fundamental de su vida. Realiza cortos, publicidades y participa en un series realizadas en Córdoba.En el año 2015 estrena la obra teatral Bosquejos (dirección Pablo Martella). En el 2016 participa de la obra teatral Buenos Modales (dirección Celeste Colella). En el año 2017 y 2018 participa del festival de cortos 48hs short films project junto a la productora Saturno films.Durante 6 meses del año 2018 recibió entrenamiento actoral con la Técnica Meisner, a cargo de Yoska Lázaro.En mayo de 2019 cruza el charco para buscar nuevas experiencias y se traslada a Mallorca, realizando allí participaciones en publicidades y trabajos como extra en series que se ruedan en la isla. Actualmente se encuentra trabajando con un grupo llamado Voluntarios de Voz, en el cual se realizan contenidos audiovisuales para personas con diversidad funcional auditiva y visual.