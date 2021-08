Flor de la V contra Vicky Xipolitakis: “Se hacía la viva y ahora no tiene casa”

Florencia de la V fulminó a Vicky Xipolitakis luego de conocerse que esta recibió una orden de desalojo por falta de pago. Fue en A la tarde, el programa en el que es panelista, donde la actriz realizó las declaraciones e hizo un filoso análisis sobre la situación económica de la mediática.

Tras las repercusiones de la noticia, el tema se debatió en el ciclo conducido por Karina Mazzocco y, sin lugar a dudas, no falto la opinión de la comediante y vedette, quien últimamente no tiene filtros a la hora de opinar acerca de la vida de los famosos.



“Yo lo que pienso, en general, es que. . . mirá la diferencia con ciertas mujeres del espectáculo: ayer estábamos hablando de Wanda Nara, cómo es la viveza o claridad o la fija que tienen algunas”, deslizó a modo de introducción.



Por consiguiente, Flor de la V hizo una reflexión de cómo era la vida de Vicky Xipolitakis cuando todavía estaba junto a Javier Naselli y cómo se mostraba en las redes sociales, donde suele estar activa: “Parecía como muy viva, muy inteligente. Andaba mostrando una vida 5 estrellas por el mundo entero y no tiene casa. No tiene departamento y está con un hijo. Me parece que es para analizar”. “En lugar de carteras hay que comprar lingotitos de oro, eso no falla”, agregó al final de su análisis tanto para Vicky como para cualquiera que esté en la misma situación.



Cuánto debe de alquiler Vicky Xipolitakis

Vicky Xipolitakis recibió una orden de desalojo y le fijaron una fecha límite para abandonar el lujoso departamento que ocupa en el exclusivo barrio de Recoleta junto con su pequeño hijo, Salvador Uriel, por falta de pago.



La información llego en manos del periodista Carlos Monti en Nosotros a la Mañana (El Trece), quien aseguró: "Comenzó el proceso de desalojo a Vicky Xipolitakis. Acá tengo la cédula de notificación de la justicia. Vive al frente de la Plaza Libertad. El dueño del departamento que alquiló ordena el desalojo por falta de pago”.



“Las partes, cuando se separaron, habían acordado que el 50% lo iba a pagar (Javier) Naselli y el otro 50% Vicky”, agregó. Y explicó: “1500 dólares tenía que pagar cada uno; el señor Naselli se hace cargo de los gastos básicos de servicios, pero ella no pagó su parte”. En esa misma línea, el comunicador aseguró que la deuda económica que contrajo es inmensa, y por eso llegaron a instancias de un litigio legal. Se trata de nada más ni nada menos que de 600 mil pesos de alquiler, según indicaron en el magazine matutino.



Además, sumado al juicio por desalojo se le suma el vencimiento de contrato de alquiler. "El 30 de septiembre termina y se tiene que ir porque claramente no le van a renovar", detalló Monti y, por consiguiente, añadió: “La pregunta del millón es qué va a pasar el primero de noviembre. Naselli le ofreció otro departamento, pero Vicky lo rechazó"



Por último, el periodista describió la propiedad donde vive Xipolitakis: “Tiene ocho habitaciones y cuatro baños, es un lugar impresionante, pero de expensas solamente ya tiene 85.000 pesos por mes; y si pasamos el precio del alquiler serían 600.000 pesos mensuales; una locura”.

Fuente: Exitoína