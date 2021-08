Britney Spears contó por qué publica tantas fotos semidesnuda explicó

La cantante, de 39 años de edad, respondió a las críticas sobre las publicaciones en topless en las últimas semanas con más fotos casi desnuda, mientras declaraba: "Apuesto a que se preguntan por qué expongo mi cuerpo ahora, pues es porque nací desnuda en este mundo". También aclaró su aparente aumento de busto, que según ella se debe a la "comida" y no a una "operación de pechos" o a un embarazo.En su extenso pie de foto en el post que publicó en su cuenta de Instagram habló del movimiento "Free Britney", días después que informaran que su padre, Jamie Spears, había accedido a dejar de ser su tutor después de 13 años bajo su control, y dijo que había un "significado más profundo" en la campaña mientras agradecía a sus fans por ser "tan malditamente increíbles".Britney continuó compartiendo sus pensamientos sobre "exponer mi piel", y dijo a sus seguidores que se sentía como una persona "más ligera" cuando estaba desnuda y quería verse en su "forma más pura", que comparó con despojarse de una camisa de manga larga."Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo, quiero que entiendan mis pensamientos sobre la exposición de mi piel. Sólo en una escala práctica de estar en su auto y darse cuenta de que llevas una estúpida camisa de manga larga en verano. La reacción inmediata a cualquier mujer que hace esto después de despojarse de una capa es maldita sea, me siento mejor, por lo tanto pensás que te ves mejor", indico. Y recordó: "He tenido mil millones de espectáculos en los que he hecho eso y para mi horror uhhh bueno, a veces no me veía tan bien muchas veces", admitió la princesa del pop. "¡Y es vergonzoso como la mierd*, pero en mi imaginación se sentía muy bien!".Y a partir de ahí se sinceró sobre cómo su otrora floreciente carrera como estrella del pop la hizo "consciente de su cuerpo", lo que, según dijo, ahora se ha dado cuenta de que le pesaba junto con el "dolor" y las "lágrimas"."Quería verme a mí misma de una manera más ligera. . . desnuda. . . como la forma en que nací. Y para mí, mirando hacia atrás en mis fotos es una locura la psicología en verme a mí misma en mi forma más pura, da evidencia de que el dolor, las lágrimas y las cargas pesadas no son lo que soy. Soy una mujer hermosa, sensible, que necesita mirarse a sí misma en su forma más pura""No, no voy a hacer fotos en topless durante el resto de mi vida porque sería aburrido, pero seguro que ayuda cuando necesitas ser iluminado", continuó.El padre de Britney Spears aceptó el jueves 12 de agosto de 2021 renunciar a la tutela de la herencia multimillonaria de su hija, lo que supone una importante victoria para la estrella del pop, que había estado luchando para apartar a su padre de sus asuntos.A pesar de que argumentó que no había "motivos reales para suspenderlo o retirarlo" de la tutela de su hija, Jamie Spears reconoció en una presentación judicial que le convenía renunciar, consignó The New York Post. "Sin embargo, aunque el Sr. Spears es el blanco incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija sobre la continuación de su servicio como curador sea lo mejor para ella", dice la presentación del Tribunal Superior de Los Ángeles."Así que, aunque debe impugnar esta Petición injustificada de su destitución, el Sr. Spears tiene la intención de trabajar con el Tribunal y el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada a un nuevo curador". Los documentos continúan diciendo: "Independientemente de su título formal, el Sr. Spears siempre será el padre de la Sra. Spears, siempre la amará incondicionalmente y siempre velará por sus mejores intereses".En el escrito presentado, el padre de la princesa del pop dice que esencialmente salvó a Britney cuando estaba "en crisis, desesperadamente necesitada de ayuda" hace 13 años, y añade: "No sólo estaba sufriendo mental y emocionalmente, sino que también estaba siendo manipulada por depredadores y en dificultades financieras. El señor Spears acudió al rescate de su hija para protegerla", asegura que nunca la ha obligado a hacer nada, ni siquiera a actuar.TMZ dialogo con Mathew Rosengart, abogado de Britney Spears y dijo: "Estamos contentos pero no necesariamente sorprendidos de que el Sr. Spears y su abogado finalmente reconozcan que debe ser retirado. Estamos decepcionados, sin embargo, por sus continuos ataques vergonzosos y reprobables contra la Sra. Spears y otros".Y continúa: "Esperamos continuar nuestra vigorosa investigación sobre la conducta del Sr. Spears, y de otros, durante los últimos 13 años, mientras cosechaba millones de dólares de la herencia de su hija, y espero tomar la declaración jurada del Sr. Spears en un futuro próximo. Mientras tanto, en lugar de hacer falsas acusaciones y lanzar golpes bajos a su propia hija, el Sr. Spears debería apartarse inmediatamente".