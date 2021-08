Con un blazer y sin nada abajo: el jugado atuendo de Cande Ruggeri

Cande Ruggeri se mantiene muy activa en sus redes desde que volvió a participar de Showmatch. Pero también se guarda tiempo para sorprender a sus fanáticos con impactantes sesiones de fotos.Desde que empezó La academia, la hija del ex futbolista Oscar Ruggeri, cautiva a la audiencia con sus deslumbrantes looks y su enorme talento para la danza. Además, maneja su propia empresa de carteras y trabaja en su cuenta de Instagram con varias marcas.Sin embargo, a pesar de su atareada agenda, la modelo todavía disfruta de subir sesiones de fotos caseras, al natural o con atuendos muy jugados.Esta vez, la influencer sorprendió al borde de la censura y posó con un blazer gris abierto, dejando ver que no tenía nada debajo de la prenda. Con una sonrisa, deslumbró con sus ondas rubias platinadas y los labios pintados de rosa.Además, debajo de la publicación, compartió con sus casi dos millones de seguidores su “rutina de feriado”, y los invitó a que ellos le contaran las suyas.“¿Cuál es el plan perfecto para un feriado? El mío: entrenar ( yo soy feliz entrenando); almorzar al aire libre; cucharear mirando una serie comiendo; cena con velas y vinito”, escribió Cande Ruggeri.