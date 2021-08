Fardín contra Darthés: "Yo camino tranquila por la calle y él se tuvo que ir"

La actriz Thelma Fardín consideró hoy que "tener fecha de juicio es un privilegio" al destacar que el 30 de noviembre comenzará el proceso de la justicia brasileña contra el actor Juan Darthés, a quien ella denunció por abuso sexual."Yo camino tranquila por la calle y él se tuvo que ir del país", resaltó la actriz al diferenciar la actualidad de ambos tras la denuncia, que se basa en un hecho acontecido cuando realizaban juntos la gira teatral de la tira infantil "Patito Feo" por Nicaragua en 2009 y ella todavía era menor de edad.Luego de que la denuncia de Thelma Fardín tomara estado público, el actor decidió refugiarse en Brasil con su familia."No hay nada que supere el dolor del hecho. Mi vida no podía continuar porque había algo que no estaba resuelto", dijo hoy la actriz en declaraciones televisivas.Luego contó cómo fue el recorrido de la denuncia, radicada en Nicaragua: "El delito se cometió allá y llegar a Brasil, donde él reside, era muy complicado, pero por suerte tener fecha de juicio es un privilegio ya que muy pocos de estos casos llegan a esta instancia", expresó Fardín.Desde ese momento la actriz comentó que nunca más se lo cruzó y que por eso va a pedir "no tener contacto visual con él"."No puedo imaginármelo. Yo voy a declarar primera y si quiero puedo escuchar a los testigos", explicó.Consultada acerca de la relación que tenía con Darthés antes de la denuncia, indicó: "Era hola y chau. Cuando lo denuncié tuve que googlear su edad. Para mí era un señor, un compañero de trabajo. Nos saludábamos con un beso en la mejilla. Pero tengo el recuerdo de mujeres grandes diciendo que se cuiden de él".Sobre su estado anímico actual, la actriz indicó: "Hay días que estoy mucho más en calma, porque además me pasan otras cosas en la vida, y por momentos esto irrumpe. Hay veces que escucho comentarios y me entran las balas y hay veces que afortunadamente estoy más fortalecida. Hay muchos pequeños momentos que son difíciles".Con respecto al juicio que se llevará a cabo a fines de noviembre, dijo que espera que el juez "se haga eco de lo que dicen las pericias".