El Polaco y Barby Silenzi quieren tener otro hijo: “Estamos practicando”

Después de asegurar que "se había cerrado la fábrica" y a un año del nacimiento de Abril, su hija menor, El Polaco y Barby Silenzi sorprendieron a todos al revelar que quieren tener otro bebé.



En diálogo con Ángel de Brito, los participantes de " ShowMatch: La Academia" manifestaron sus ganas de agrandar la familia. "Estuvimos averiguando, hablando con nuestro médico y esas cosas. Les vamos anticipando que próximamente vamos a arrancar la búsqueda de otro embarazo. ¿O no, mi amor?", comenzó la bailarina ante las cámaras.



"Por ahora estamos practicando. Hay que practicar", expresó el cantante de música tropical, a lo que su pareja retrucó: "A mí me gustaría ser mamá de vuelta, sí. Aunque sea uno más me gustaría, y ahí ya estamos. Ojalá que sea varón".



Después, el conductor quiso saber cuál era su frecuencia de "ensayo" para embarazarse, a lo que el papá de Sol y Alma expresó: "Estamos haciendo triple ensayo. ¿Con trucos? Nah, los estoy cargando. Qué triple ensayo todos los días, estamos grandes".



Finalmente, la mediática que también es mamá de Elena Delgado compartió una sincera reflexión sobre la maternidad: "Los hijos son una bendición de Dios. Si tiene que llegar otro hijo más a nuestras vidas, bienvenido sea. Ahora estamos bien, tranqui, y viviendo con nuestra chica más chiquita, Abril".

Fuente: Diario Show