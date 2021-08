Silvia Süller se separó de su novio de 23 años: qué dijo al respecto

Hace tan solo unos meses, Silvia Süller y Martín Lema se mostraban muy enamorados en las redes sociales: confirmaron que se iban a casar y él hasta le propuso tener hijos. Sin embargo, el romance terminó y la mediática reveló que se separaron porque "ya no le divertía".La ex pareja de Silvio Soldán compartió una serie de furiosos mensajes dirigidos al joven de 23 años en los que explicó las razones detrás de su ruptura.En ese sentido, Süller comenzó con un posteo un tanto enigmático en el que eligió publicar una misteriosa frase con su propio descargo. "Te das cuenta de lo que significas para alguien cuando te regala tiempo, de ese que no tiene, pero inventó para ti", dice la cita que compartió Silvia en su cuenta de Instagram y la acompañó con otro escrito: "¡Saben que lo único que tenemos en la vida es tiempo! ¡No lo desperdicien en cualquier cosa. . . o con cualquiera, vale ORO!".Después, la hermana de Guido Süller fue más directa y anunció su ruptura con Lema acompañado por una fotografía de ambos: " Se terminó al fin. ¿Acaso alguien pensó que podría pasar algo? El que con niños se acuesta, mojado se despierta".Finalmente, la ex vedette compartió la respuesta de un fanático que le contó que nunca había creído el amor entre ella y el uruguayo y contó las razones de su separación: " Sí obvio, le estaba dando una mano pero la semana pasada se cortó solo y encima me involucró. Además, ya no me divertía. No terminó el colegio ni estudia periodismo. ¡Me cansé de un año de mentiras, las cuales ustedes saber que odio! ¡Sorry!".