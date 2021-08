Belén Francese contó sus sensaciones tras dar a luz por primera vez

Vitto llegó y le cambió la vida para siempre. La siempre divertida Belén Francese contó que, tras dar a luz a su hijo, sufrió una crisis existencial. Afortunadamente, en su caso, esos sentimientos fueron desapareciendo con el correr de los días y no tuvo que pedir ayuda profesional.



"Sufrí una crisis existencial, de angustia porque no sabía qué iba a hacer con un bebé tan chiquito, no quería ni asomarme a la puerta", reconoció la actriz.



Así como brotó en ella un sentimiento de amor profundo que jamás sintió, también aparecieron sensaciones y miedos que no conocía: "Me fui poniendo canchera y se me pasó pero los primeros días no fueron fáciles".



"Nosotros maternamos y paternamos a full. Encima Vitto es muy chiquito y la verdad es que vino muy poca gente a casa: mi mamá, mis hermanos, Moria y Virginia Gallardo... y nada más", se sinceró.



Además, dijo que está recuperando de la cesárea lentamente: "La realidad es que es un proceso muy personal, de cada mamá. Yo quiero estar a full con mi hijo, como mínimo, los tres primeros meses. Soy muy primeriza, no lo quiero dejar ni 3 segundos".