Nicole Neumann habló de su polémica tapa de "sexy a los 12"

Nicole Neumann recordó cómo comenzó su carrera de modelo cuando todavía era una estudiante de escuela primaria y aclaró que todo surgió "casi de casualidad”. La invitada al programa Almorzando con Mirtha Legrand contó que al comienzo “se lo tomaba como un juego” y que al día de hoy “le da impresión” la polémica primera tapa que hizo para una revista, titulada “sexy a los 12”.



“Medio como que se dio. Yo quería ser veterinaria y bióloga marina, nada que ver, y un día un director de casting me propuso: ‘¿por qué no vas a una agencia de modelos y empezás a trabajar de esto?’”, recordó Nicole en la mesa de Juana Viale. “Acepté, y estaba feliz con trabajar y ganar plata, porque ya en esa época soñaba con tener un campo para llevarme todos los perritos dela calle y los gatos. Entonces decía ‘voy a empezar a juntar plata para comprarme ese campo para todos esos animales rescatados’. Entonces tenía ese foco, y aparte me gustaba porque siempre lo disfruté. ¿Viste que está siempre el mito de que me obligaban?”, explicó.



“Yo me quedé impresionada cuando la vi en un casting con la mamá y la hermana porque era muy chiquita”, le dijo Karina Mazzocco, también invitada a la mesaza. “¡Es que yo la veo hoy a mi hija con 12 años y me da una impresión! Veo fotos mías a los 12 y digo ‘¡Dios mío!’, como que no me imagino a Indiana en mi lugar, con esa edad. ¡Qué chiquita! ¿Qué hacía yo? Era como que estaba en otra película. ¡Me da mucha impresión!”, cerró mientras la producción ponía al aire la tapa en cuestión. (Ciudad)