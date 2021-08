Catherine Vergnes: “No quiero imponer el floklore, trato de transmitirlo”

Video: Catherine Vergnes, “La sonrisa del Folclore” cantó en vivo por el Elonce TV

Catherine Vergnes, oriunda en Paysandú, Uruguay. Psicóloga de profesión y cantautora de raíz folclórica por vocación. Reconocida como “La sonrisa del Folclore” y por sus impactantes shows que desbordan energía y motivación.“La música fue algo que todavía la vida me acompañó desde que tengo 7 años. A los 22 me recibí de psicóloga y ahí me puse a pensar que siempre dejaba de lado mi pasión. Fue en ese momento que decidí dedicarme de lleno a esto”, expresó ala joven artista.“La música siempre fue una pasión y cada vez lo profesionaliza más. Me llamaban de muchos festivales, la gente pedía más canciones”, dijo y agregó que “de chica nunca dije que quería ser cantante, fue una decisión que tome de grande”.Durante su corta trayectoria, Catherine logró recorrer varios genero musicales y se enfocó en el folklore. “Siempre tanto de llevar el folclore en todos sus sentidos: en la música, en el sentir, la vestimenta. No es algo que trato de imponer, sino que de trasmitir”.La joven, recorrido diversos países llevando su música. Estuvo por Serbia, Italia y Hungría, también visitó Brasil y Argentina.