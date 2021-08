Sincericidio de El Polaco a Silenzi: “Tu amiga estaba buena, no te registré”

Abriendo la noche del viernes, el cantante expresó: “Qué linda que es la cumbia. Es un honor poder honrar a este género y que le des un lugar”.

A su vez, la producción mostró una imagen del artista tropical durante sus inicios a lo que Barby aseguró que cuando lo vio por primera vez no le gustó.



La bailarina recordó que lo conoció durante el programa televisivo encabezado por Ricardo Fort: “Cuando a mí me decían ‘Ay, El Polaco, El Polaco’, yo decía que era horrible, re flaco”, expresó y agregó: “Yo trabajaba ahí. Había una amiga que estaba muerta por él y yo le decía que era un pibe horrible y que no me gustaba nada”.



Sin embargo, El Polaco también tenía cosas para decir: “Yo tampoco la registré igual, eh. Pero la amiga estaba buena”, se sinceró el cantante, aunque se defendió tras la indignación de Barby Silenzi: “Pero de entrada me estás diciendo ‘flacuchento’”.



Tras esto, la bailarina reveló cuándo cambió su opinión: “En 2016, cuando me llamaron para bailar con él, dije ‘a ver cómo está ahora’. Mi amiga seguía conmigo y me pidió que se lo presente, pero primero lo investigué yo. Lo conocí y me gustó. A mi amiga la mandé a mudar”.



Este fue el regreso de Barby Silenzi a la pista del ciclo conducido por Marcelo Tinelli, luego de haber estado fuera del certamen durante algunas semanas a raíz de una lesión en la costilla.



(Mitre Radio)