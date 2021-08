Al Puma Rodríguez le llovieron las críticas: "Tu felicidad jamás será completa"

Desde hace un tiempo, trascendió que José Luis "El Puma" Rodríguez está distanciado de sus dos hijas mayores: Liliana Rodríguez y Lilibeth Morillo. Sin embargo, tiene muy buena relación con la menor de ellas: Génesis Rodríguez.La joven cumplió 34 años a fines de julio, por lo que sus padres viajaron cerca de 2.400 kilómetros en auto para estar con ella. Génesis es conocida por sus papeles en las telenovelas de Telemundo "Prisionera" y "Doña Bárbara".Este fin de semana, el cantante compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su esposa y su hija menor. "La felicidad nos embarga después de casi dos años. Abrazos y bendiciones desde Toronto, Canadá", escribió a sus fans.Sin embargo, recibió una catarata de críticas por parte de sus seguidores. "Génesis no es su única hija, mal padre", "No te entiendo ¿por qué no ves a tus hijas?" y "Reflexiona, Puma, son tres hijas, tu felicidad jamás será completa porque tienes una alma rota", fueron algunos de los duros mensajes.