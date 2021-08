El descargo de Maru Botana tras ser multada por no aislarse en un hotel

Maru Botana, quien se encontraba varada en Francia junto a su familia, finalmente pudo volver a la Argentina el martes pasado. Sin embargo, tras la alegría inicial por haber logrado regresar a su hogar, la cocinera recibió la información de que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la había multado por 4,3 millones de pesos. ¿El motivo? Que habría incurrido en el delito de incumplir la cuarentena, ya que en lugar de ir con su marido y sus hijos a uno de los hoteles dispuestos para el aislamiento, se había ido directamente a su casa.“Llegamos a Ezeiza con todo lo que hay que hacer, porque te piden un montón de cosas en cada lugar que vas. Cuando hicimos migraciones éramos diez personas y teníamos la declaración jurada de nuestro domicilio. Nosotros figuramos ahí como trabajadores esenciales. Pusimos que hacíamos la cuarentena acá y nadie nos dijo absolutamente nada. Después hicimos el examen de antígenos, esperamos el resultado. Y en ningún momento nadie nos dijo que nos teníamos que ir a un hotel”, comenzó diciendo Maru aY continuó explicando cómo se había dado la situación que hoy la tiene en vilo: “La verdad es que después llegamos acá, a casa, nos vinieron a visitar y nos dijeron el tema de que nosotros tendríamos que haber estado en un hotel. Les dijimos esto, que nadie nos había dicho nada. Entonces nos dijeron que hiciéramos un descargo y lo hicimos”.La cocinera se mostró indignada por la represalia económica que se le impuso. “¿Cómo me van a clavar una multa por esto del hotel? La verdad que no lo puedo creer”. Y, sobre el importe que debería pagar en carácter de multa, agregó: “A mí todavía no me llegó, por eso no quise hablar antes. Pero quería aclarar que estoy angustiada y me costó salir porque no hice nada malo. No es que yo sabía que tenía que ir y me escapé. Llenamos todo, tengo la declaración jurada. Y la verdad es que te sentís mal cuando te pasan estas cosas”.Enseguida, Maru se explayó diciendo: “Hoy las leyes con el tema de los viajes está cambiando un montón. Yo volvía de viaje y la verdad es que no estaba leyendo las noticias. Lo que más me importaba era llegar, que los chicos empezaran las clases y yo mi trabajo. No me detuve a pensar que me tenía que ir a un hotel. Cuando esperamos los resultados (de los análisis) dijimos: ‘Bueno, ahora alguien nos va a decir qué tenemos que hacer’. Y nos dijeron: ‘Tienen que irse a su dirección a hacer la cuarentena y en siete días se tienen que hacer el test’. Nunca pensamos que estábamos haciendo algo mal”.En ese sentido, Botana reconoció que si le hubieran informado la norma que indicaba que tenía que ir a un hotel, ella la hubiera acatado como corresponde. “Siempre cumplí y cumplo con todo. Me duele que me pasen estas cosas porque soy una persona honesta. Me parece una locura”, dijo. Y aprovechó para aclarar que ella no había estado literalmente varada en Francia, sino que no tenía fecha cierta de regreso y que, por eso, estaba preocupada por las restricciones.