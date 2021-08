Falleció Pil Trafa, líder de Los Violadores e ícono del rock nacional

Enrique Chalar, el músico que bajo el seudónimo de Pil Trafa fue pionero y figura central del punk en la Argentina desde los tempranos años `80, a partir de su labor como cantante, compositor y líder de Los Violadores, murió a los 62 años a raíz de un paro cardíaco en Lima, Perú, en donde residía desde hacía varios años.



Así se informó oficialmente desde las redes oficiales de Pilsen, grupo que lideraba desde los primeros años de los `90, en medio de distintos problemas internos que afectaban a Los Violadores, y que finalmente determinaron su separación definitiva.



"Con profundo dolor lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro querido líder, Enrique Chalar. Pil nos dejó físicamente de manera repentina en su casa de Lima, Perú, a raíz de un paro cardiorrespiratorio, a los 62 años", comienza el comunicado.





En ese posteo de Instagram, el texto dice: “Nos deja un guerrero, un pionero del punk y underground latinoamericano, letrista iluminado, portavoz de toda una generación, peleador e incansable capitán de mil batallas. No hay palabras que alcancen para expresar nuestro pesar. Acompañamos especialmente a su mujer y a su hijo en este momento y abrazamos a todos sus seguidores que tanto significaron siempre para Pil”.







La obra de Pil atraviesa varias décadas, y marca profundamente a muchas generaciones de argentinos, que siguieron con fidelidad la carrera de un referente ineludible del punk, no solo de este país, sino de toda la región. Luego de algunos primeros ensayos y presentaciones, y un mítico concierto en julio de 1981 que terminó con doscientas personas detenidas, Los Violadores editaron su primer disco en 1983, marcando un hito en la escena del punk local. En esa formación inicial del grupo, Pil conoció a Stuka, con el que formaría una sociedad que se prolongó durante muchos años.



Durante los años ochenta, Los Violadores creció en popularidad, hasta su despedida en 1992. Esa primera etapa dejó un sinfín de himnos que se volvieron gritos de barricada para una generación de jóvenes que no se identificaban con bandas tradicionales, y que encontraban en Los Violadores un fuerte vínculo de representación. La banda volvió a reunirse en reiteradas oportunidades, y en 2018 brindaron un importante show en vivo.



Al margen de su trabajo en Los Violadores, Pil formó Pilsen en 1992, y si bien ese grupo duró pocos años, en 2017 volvió a armarlo, y era la agrupación que aún lideraba en la actualidad. En 1999 también se reunió con Stuka para dar nacimiento a Stuk@Pil, aunque ese proyecto solo duró un disco.



Con su muerte, la escena punk despide a uno de sus representantes más emblemáticos, cuyas canciones aún hoy resuenan con la misma fuerza con la que fueron compuestas, allá por los años ochenta.