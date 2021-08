More Rial y un cambio de rubro que sorprendió a más de uno: ¿A qué se dedicará?

En tiempos de personajes particulares como Brian Lanzelotta, Cinthia Fernández, Ariel Diwan o Roberto García Moritan que se presentarán cono precandidatos en las PASO del 12 de setiembre, apareció un nuevo nombre que se acercará al mundo de la política: se trata de More Rial, quien sorprendió a todos con su decisión.



Lo cierto, es que la hija del periodista y conductor Jorge Rial recurrió a las redes para hablar de su nuevo proyecto y contó quién la acompañará en este desafío.



Luego de que Morena plantara el misterio ante las constantes preguntas de sus seguidores sobre si su próximo proyecto laboral la encontrará en televisión o el teatro, la joven sorprendió al anunciar que se lanza a la política junto a su abogado, Alejandro Cipolla.



Así lo dio a conocer la propia hija de Jorge Rial a través de Instagram Stories: “Se viene un proyecto político con Alejandro Cipolla. ¡Próximamente van a haber novedades!”, comenzó diciendo la mamá de Francesco –fruto de su relación con Facundo Ambrosioni- sin vueltas.



“¡Para cambiar las cosas, no queda más que hacerlo uno mismo!”, cerró, sin dar mayores detalles sobre cuál será específicamente este flamante desafío que llevara adelante junto a su letrado, dejando en claro cuál es su objetivo en este giro rotundo en su carrera.



En tanto, el abogado compartió también el mensaje en su perfil, pero no dio mayores detalles acerca de qué se trata el proyecto que prepara junto a la hija de Rial. Por otro lado, en una imagen que publicó el jueves a la noche, More dejó otra pista acerca de lo que se viene. “Acostumbrate a ganar en silencio, y que el mundo piense que vas perdiendo”, escribió, misteriosa. More Rial: denuncia en puerta Por otra parte, en la última semana se conoció que More demandará a Silvia D’Auro por abandono. No obstante, la ex esposa del conductor realizó un fuerte descargo a través de sus estados de WhatsApp tras enterarse de la noticia.



“No es la puñada por la espalda la que te duele. Es cuando te volteás y mirás quién tenía el cuchillo”, comenzó su mensaje en la aplicación. Sus palabras llegan luego de que su propia hija se expresara en su contra. “Hace once años desapareció y dejó a dos menores con su papá, que gracias a Dios nos supo criar muy bien. Comprendo que lo que ella hizo fue abandonar. No entiendo para qué mier... nos adoptó si nos iba a terminar abandonando”, acusó la joven influencer se expresó con el equipo de “Los Ángeles de la Mañana”.





Crónica.com