El desplante de Antonela Roccuzzo a Shakira que encendió viejos rencores

Antonela Roccuzzo parece haber marcado una posición respecto a Shakira. Es que, según trascendió, la rosarina organizó una fiesta para despedir a Lio Messi de su rol en el FC Barcelona y dejó afuera a la cantante colombiana. Ahora, para la prensa europea, se confirmó lo que desde hace un tiempo era un secreto a voces: que la empresaria no tiene ningún tipo de afinidad con la esposa de Gerard Piqué.



Desde hace al menos una década, un fuerte rumor asegura que las esposas de los futbolistas no tienen una buena relación. Según los comentarios de ese círculo, Roccuzzo no le habría perdonado nunca a la cantante colombiana que provocara la ruptura de Piqué con su amiga, Nuria Tomás. Cuando Lio se casó con Antonela, este viejo rumor se reavivó y Shakira debió negar públicamente el enfrentamiento.



“Puede que sí”, fue la respuesta que dio la colombiana cuando, entrevistada por Telenoche, se le preguntó si asistirá al casamiento de Messi. Y luego, al ser consultada sobre el rumor de enfrentamiento con Roccuzzo, se ocupó de dar por terminada la versión.





“No se de dónde salió eso. No entiendo para nada porque muchas veces nos han visto juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como esta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor. Pero no, tenemos una relación excelente y si puedo ir a su boda iremos, porque además Gerard y Leo son amigos desde muy pequeños”, indicó.



Sin embargo, ahora, los rumores resurgieron gracias a la noticia de que ni Piqué ni Shakira asistieron al evento de despedida de Messi, días antes de incorporarse al Paris Saint Germain. “Hizo un fiestón por todo lo alto en su casa de Barcelona, a la que acudieron amigos y muchos de sus compañeros del equipo azulgrana, aunque entre ellos no estuvo Gerard Piqué ni Shakira”, publicó el portal Semana de España.



El runrún del mal vínculo entre Shakira y Antonela responde a que Roccuzzo construyó una sólida amistad con la expareja de Piqué. Al día de hoy, Nuria Tomás y la rosarina mantienen ese fuerte vínculo, razón por la cual la Roccuzzo parece elegir mantenerse alejada de la cantante.



La Nación.