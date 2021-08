Un kilo y dos pancitos: Carlitos Balá cumple 96 años

Funebrero desde la cuna, hoy su imagen está inmortalizada en la entrada del club de sus amores en el estadio de Villa Maipú de Chacarita. Además, regaló sonrisas desde Ushuaia hasta La Quiaca con su eterno compañero Angueto y sus frases inolvidables en un país donde los tiempos no siempre han sido los mejores. Carlitos Balá es un símbolo de la cultura popular argentina que en el día de hoy cumple un año más de vida, en total 96, de haber compartido su simpatía y alegría con el mundo.Si no fuera por el coronavirus, Balá seguiría haciendo espectáculos en cualquier sitio, pues está en su esencia. A los 94 años, por ejemplo, actuó para todos los presentes en Playa Grande, lugar donde cada verano alquila una carpa junto a su familia para disfrutar de las vacaciones.Al día de hoy conserva las fotos que seguidores le han regalado a lo largo de los años, las cuales tiene ubicadas en alrededor de cien carpetas donde anota todo lo que sabe de cada postal. Nadie se olvida de Carlitos Balá, que aunque hoy esté guardado por la pandemia y acatando las prevenciones, en las épocas en las que no había virus y podía recorrer las calles sin ningún problema, las personas lo frenaban para saludarlo y hasta invitarlo a tomar un café. El icono del humor infantil nunca se negaba, ni a una cosa ni a la otra.Descendiente de padre libanés y madre croata, llegaron a la Argentina en busca de una nueva vida y el 13 de agosto de 1925 trajeron al mundo a Carlos Salin Balaá en el barrio porteño de La Chacarita, de allí que sea hincha, socio y fanático del club del lugar. Don Balaá era carnicero y aquel lugar fue el primer escenario de las maravillosas historias que creaba el pequeño Carlitos. Deleitaba a los clientes con sus actuaciones pero la timidez aún estaba dentro suyo.Norma era su hermana menor y siempre le había insistido en tomar clases de teatro, sin embargo nunca se vio capaz por la vergüenza que le daba exponerse ante otras personas aunque eso quedó atrás unos cuantos años después. Cuando tenía 30 un amigo lo invitó a probarse en el programa radial "La revista dislocada". Allí se presentó como "Carlitos Valdez" y ganó su lugar en el programa. No obstante, al finalizar el concurso cambió su nombre artístico simplemente a Carlitos Balá.La radio fue su lugar por mucho tiempo, pero con "La Telekermese Musical" explotó en la pantalla chica. El éxito y la sensación Balá, así como su flequillo y corte de pelo, fue rotundo y para 1964 ya tenía su propio programa, el cual llamó "El Soldado Balá", emitido por Canal 13. Previamente ya había aparecido en algunas entregas de Susana Giménez, realizado participaciones en otros ciclos televisivos y actuado en las películas de Canuto Cañete.A partir de aquel primer espacio que era solo para él, nacieron otros proyectos, todos con su apellido de por medio, como "El Clan de Balá", "El flequillo de Balá", "El show de Carlitos Balá", "El circus show de Carlitos Balá" y "A jugar con Teddy y Carlitos Balá". Todos fueron recibidos de manera extraordinaria por el público, que apoyaba -y lo sigue haciendo- cualquier cosa en la que participaba el creador del "Sumbudrule".En sus distintos programas llevaba consigo el famoso chupetómetro, cubículo en el cual miles y miles de niños dejaban los chupetes que ya no utilizaban. Esta idea la entregó tiempo después a Julián Weich cuando en el año 2009 visitó su programa "Justo a tiempo", donde Balá prometió donar el recipiente para que continúe la tradición que él había comenzado.A su vez, entre los personajes que ha realizado durante su carrera se encuentran el Indeciso, el Mago Mersoni y el inolvidable Petronilo, además de haber originado frases que aún siguen vigente en la memoria popular como la pregunta "¿qué gusto tiene la sal?" y su multitudinaria respuesta: "¡Salado!", "Angueto quedate quieto", "¿Un gestito de idea?" y "¡Mirá como tiemblo!".La misión de Balá estaba cumplida, hacer reír no es para muchos y él lo ha sabido hacer mejor que nadie. Por esto es que en múltiples oportunidades ha sido reconocido con premios y distinciones, como ocurrió en el 2010 al ser homenajeado junto a Palito Ortega, Alberto Sileoni, Manuel García Ferré y Andrea Del Boca bajo la consigna de "haber hecho feliz a una gran cantidad de niños y adolescentes entre las décadas del '40 y '70". Un año antes había sido declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad por la Legislatura porteña.Asimismo, le fue otorgado un "Reconocimiento a la Trayectoria" en los Premios Martín Fierro del año 2011, también su figura está inmortalizada en una estatua en la entrada de una pizzería así como un mural de él está pintado en el ingreso del estadio de su amado Chacarita, reconociéndolo como el hincha del funebrero más reconocido a partir de una idea surgida por los aficionados.Carlitos Balá y su carrera ha sido inspiración para muchos artistas del país para crear todo tipo de espectáculos para niños. Panam y Piñón Fijo son claros ejemplos de ello y ambos han tenido el placer de recibirlo en sus shows en diversas oportunidades en carácter de invitado especial.En 2017 fue agasajado por Jey Mammón en el Bailando, donde en la categoría Homenajes decidió recordar al símbolo de su niñez. Cuando culminó la actuación, Balá ingresó al estudio. "Pasan las generaciones y Carlitos sigue vigente, siempre", dijo Tinelli, quien intercambió algunas palabras con su esposa Marta que se encontraba en el lugar. Ese mismo año el Congreso de la Nación le otorgó una mención de honor por su trayectoria artística.Marta Venturiello es en realidad Martita, a quien Carlitos Balá se refiere como su "mamá" pero es en el realidad su mujer y el gran amor de su vida. Hace casi sesenta años el humorista la acompañó a su casa en colectivo después de una fiesta y hoy cuentan siete años de novios y 58 de casados. Ella siempre ha estado a su lado así como él estuvo para su "princesa" Marta.Con los años lograron construir una familia donde el amor, el respeto y el cariño siempre ha sido la base y en la actualidad gozan de todo lo que les enseñaron. Todo el cariño les vuelve día a día en forma de hijos, por Martín y Laura, y nietos, que son Tomás y Laurita. Hoy, en su cumpleaños 96, es seguro que recibirá la visita de cada uno de ellos y el mimo de sus comidas preferidas, como prefiere pasar sus aniversarios de vida en pandemia.Corría el año 2015 y Carlitos se preparaba para festejar los 90 años cuando recibió una llamada más que especial. El papa Francisco estaba al teléfono y se comunicó personalmente para saludarlo e invitarlo a Roma. Sin dudarlo meses después Balá y Marta se dirigieron hasta el Vaticano para encontrarse con el Sumo Pontífice, quien le brindó palabras de afecto y el animador le contestó, como acostumbra, en tonos bromistas y con sus populares muletillas.Un año más tarde fue declarado como "Embajador de la Paz" de Roma por la red #VOZporlaPAZ.Carlitos Balá no tuvo etapas solamente en programas de televisión, sino que también brilló en su época de estrella en la gran pantalla. Participó en 18 películas, debutando en las tres versiones de Canuto Cañete en los '60 y pasando por muchos géneros, destacándose siempre en el humor.

"¡Esto es alegría!", "El tío Disparate", "¡Que linda es mi familia!" junto a Palito Ortega, "Los matamonstruos en la mansión del terror" son algunos de los títulos en los que tuvo actuaciones. La última producción en la que apareció fue en "Soledad y Larguirucho", protagonizada por La Sole, en la cual distintos artistas tienen breves apariciones.Con los éxitos televisivos en los que se destacaba como primera figura también sacaba discos que eternizaron la voz y las canciones de un grande. Fueron muchos los éxitos que salieron de dichos álbumes como "Aquí llegó Balá", "Felicidad empieza con fe" y, por supuesto, "¿Qué gusto tiene la sal?". Además, en más de una ocasión se han compilado canciones de distintos años para juntarlas en una sola pieza.En el año 2016 se lanzó a la venta "Aquí llegó Balá, la fabulosa vida de Carlitos", un libro biográfico que relata capitulo a capitulo distintos episodios de la carrera artística del humorista. Y una vez que cerró su etapa en la TV, continuó acudiendo a otros programas como invitado, tal como lo hizo en "Polémica en el Bar", "Juventud acumulada" transmitido por la TV Pública y "Quien quiere ser millonario", programa de entretenimientos emitido por Telefe en el 2020 conducido por Santiago Del Moro al que fue a participar para demostrar su sabiduría.