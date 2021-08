Reveló detalles sobre la pileta de su casa: “Aprieto un botón y tengo olas”

Barby Franco protagonizó un intercambio con Ángel De Brito al que después se sumó Yanina Latorre. En diálogo con el conductor de Los ángeles de la mañana, la modelo contó que tiene una excéntrica pileta en la casa que comparte con Fernando Burlando.“¿Estás entrenando?”, quiso saber Ángel, y Barby explicó que, tras quedar eliminada de La Academia 2021, cambió su rutina de ejercicio: “Fierros, pero ya que no estoy bailando, voy a empezar a nadar”. Consultada sobre si tenía piscina, Franco reveló que sí y que, además, tiene olas: “Se llama nado contracorriente”.Por lo bajo, Yanina Latorre lanzó un filoso comentario: “Jodeme que tenés olas en tu casa. New Rich”. “Ay, callate vos. No es lo mismo aparte, si quiero olas me voy al mar”, sumó la angelita, pero Barby Franco defendió su propiedad: “Si vas al mío te va a encantar. Aprieto un botón y tengo las olas”. Lo que parecía un inocente intercambio rápidamente trascendió en algo más. “Cómo te da odio que venga alguien con más plata que vos”, apuntó De Brito.“Yo no tengo guita, es toda de Burlando, no tengo nada”, se rió la modelo. “Es tuya también”, contestó Ángel, y ella remarcó: “No sé, no sé, lo dudo”. “Todo eso lo tiene Burlando, ella no tiene nada, me acuerdo cuando vino llorando porque se habían peleado y no tenía un peso”, sentenció Latorre.