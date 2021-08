El padre de Britney Spears decidió renunciar a la tutela de su hija

Tuvieron que pasar 13 años para que Jamie Spears decidiera renunciar a la tutela de Britney. El abogado del padre argumentó que presentaron respuesta a la petición que hizo la cantante ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.



El documento presentando indica que Jamie está dispuesto a delegar la función de tutela a otra persona. La buena noticia es que de esta manera su entorno familiar estará afuera de sus asuntos privados y públicos como artista.



Dicho amparo correspondía a tener acceso a todos sus bienes y derechos como cantante y persona. Desde un comienzo Britney denuncia que su padre está violando todos los derechos hacia ella.



El diario TMZ pudo tener acceso al documento presentado que afirma que: “Sin embargo, aun cuando el señor Spears es el blanco incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija por su servicio como tutor sea lo mejor para ella”.



“Quiero recuperar mi vida”, imploró Britney cuando declaró frente al Tribunal.



Durante las audiencias y durante años, las redes sociales revolucionaron en pedido de #FreeBritney. También artistas como Madonna, Mariah Carey, Justin Timberlake, entre otros apoyaron de inmediato a la cantante pop pidiendo su libertad.



“A pesar de que el Sr. Spears es el blanco incesante de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija sobre su servicio continuo como su tutor sea lo mejor para ella”, menciona el documento presentado por el abogado.



Además, finalizó con los motivos por los cuales se hizo cargo de su vida hace más de 13 años: "No solo estaba sufriendo mental y emocionalmente, sino que también estaba siendo manipulada por depredadores y en dificultades financieras. El Sr. Spears vino al rescate de su hija para protegerla".