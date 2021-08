Por el repudio a Juan Darthés, levantaron una tira infantil del canal Volver

La reposición de la serie infantil "Simona" fue levantada del canal Volver debido al repudio que generó lo que era la vuelta del actor Juan Darthés a la televisión argentina, luego de la denuncia por presunto abuso sexual que pesa en su contra tras una denuncia de su colega Thelma Fardín en Nicaragua.



Una de las figuras que se refirió a la difícil situación que vivió cuando grababan esa tira fue Ángela Torres, quien cubría el rol de su hija.



"A veces hasta me daba impresión tener que compartir ciertas escenas donde yo lo tenía que tratar con mucho amor, como si fuese un padre. Y en la intimidad y lo personal sentía que era todo un horror y no me gustaba tener que compartir ese espacio. Pero era todo bastante difícil de manejar. Por suerte teníamos un elenco de jóvenes que hacía todo un poco más fácil entre nosotros, y nos divertíamos", reveló en su momento la joven actriz.



Cuando se hizo la tira con Romina Gaetani y Ana María Orozco, ya se conocía la denuncia entonces mediática de Calu Rivero y Ángela afirmó que Darthés "ya estaba destruido".



"Me acuerdo que lo miraba y decía ´este hombre no está bien, no la está pasando bien´. Se le notaba y era bastante difícil trabajar con él porque tenía en mi cabeza un montón de cosas en las que pensaba, que no estaba para nada de acuerdo con él", sostuvo Torres.



La denuncia contra Darthés fue en Nicaragua, donde Fardín, quien entonces tenía 16 años, había compartido en 2009 una gira con él por ese país para presentar la serie "Patito Feo".