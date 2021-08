Fue ícono sexual en los años 80 y 90: “No sé donde tenía la cabeza”, dice

Hace tiempo que Amalia "Yuyito" González decidió dejar de lado su costado de femme fatale e inició un camino espiritual que la hace sentir plena. "Comencé a llevar una vida donde mi ser interior es mi prioridad absoluta", reveló hace tiempo en una entrevista, la mujer que fue un ícono sexual en los años 80 y 90. Y aunque nunca ocultó su pasado como vedette y modelo, en una entrevista con Florencia Peña hizo una fuerte autocrítica."Empezaste en el 83 y trabajaste con algunas de las personalidades más fuertes de la comedia de esos años, ¿qué fue lo mejor y lo peor de haber sido un ícono femenino en los 80 y 90?", preguntó la conductora en el marco del "Cuestionario intragable". Y la exmujer de Guillermo Coppola señaló que lo positivo de su trabajo fue ganarse el cariño de su público y sus compañeros del medio, pero destacó que hay cosas que no volvería hacer."Hoy pienso que hice algunas cosas que no sé donde tenía la cabeza, no las haría nunca más en mi vida. Como Playboy, por ejemplo", explicó en referencia a las portadas que protagonizó en la famosa revista erótica en su época de mayor exposición. Y aunque destacó que hizo "desnudos cuidados", no está conforme con esas producciones porque hoy tanto ella como la sociedad en general tienen otra imagen de la mujer. "No me gusta cosificar a la mujer. Fue algo que en su momento lo hice sin pensar, en varios países, como en México. Son varias cosas que con la cabeza de hoy no lo haría", insistió.En otras entrevistas, González reveló que su acercamiento a la espiritualidad tuvo que ver con sus ganas de superarse. "Entendí hace 15 años que el rol de vedette y el exhibicionismo habían llegado a una etapa de ‘colapso’. No tenía que ver con mis sueños y no quise sostenerlo más a costa de mi alegría. Y pagué un precio alto: porque salir de esa atmósfera de seducción implicó sobrellevar muchas situaciones desde lo económico, lo social y de relaciones públicas. Mi casa era mi refugio pero tuve que lidiar, a la vez, con muchas opiniones, muchas críticas, agresiones y burlas", declaró y aseguró que a su hija, la modelo y conductora Brenda di Aloy, la aconseja mucho en su carrera para que no cometa los mismos errores.