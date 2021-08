Sandra Borghi tras el covid: “Tuve mucho miedo, menos mal que tenía la vacuna”

Recuperada, luego de haberse contagiado Covid-19, Sandra Borghi retomó la conducción de Nosotros a la mañana, junto al Pollo Álvarez, y contó cómo transitó la enfermedad. "Los primeros no la pasé bien. Menos mal que tenía la vacuna", señaló la periodista, que hasta el momento solo tiene la primera dosis de la Sputnik V.



Y reconoció que, más allá de los síntomas que presentó, el virus la afectó a nivel anímico. "No sé quién gana en esta batalla. Si los que están solos o lo que están todos juntos. Los primeros días fueron muy complicados. Me asusté, tenía miedo y pensaba qué iba a pasar si me internaban a mí", explicó.



Por otro lado, contó que el primer caso en su familia fue el de su hija de 14 años, que al no haberse inoculado, tuvo síntomas fuertes. "La pasó como un adulto. Estuvo hinchada, tirada en la cama y solo dormía. Yo quería que se levantara porque me daba miedo. Tuvo dolor de cuello, de garganta, se le llagó toda la boca y tuvo fiebre con mucho dolor de cuerpo y de cabeza", precisó.



Atravesar la enfermedad hizo que la conductora cambiara algunas cuestiones de su vida. "Valorás mucho más todo. Quería hablar con mi mamá todo el tiempo, querés que te cuide tu mamá porque te volvés muy indefenso. Es la indefensión ante un monstruo, que por más que estés vacunado, entró a tu casa", relató y contó que al sufrir sinusitis crónica algunos síntomas fueron más intensos pero en líneas generales, no la pasó mal. "Hoy me sentí medio debilucha. No sé si estoy debilitada o asustada", aclaró.



También hizo referencia al estigma social que trae aparejada la enfermedad. "En esto te das cuenta quién es quién en la vida. Hay mucho señalamiento, está el que te llama cuando te vio, si estabas con síntomas, antes de preguntarte cómo te sentís. Incluso pasó con mi nena, que sentía mucha culpa", relató, visiblemente movilizada. Y manifestó cuál fue su mayor preocupación "Pensás que podés matar a alguien con esta cadena (de contagios)".



Y concluyó: "Covid-19 vamos a tener todos, la diferencia es que los que estamos vacunados la pasemos mejor y probablemente ya no haya tantas muertes. Es así: el Covid-19 va a seguir multiplicando cepas".