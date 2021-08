En el día que cumpliría 62 años, lanzan videoclip inédito de Gustavo Cerati

Video: Gustavo Cerati - No Te Creo (Official Video)

En el día en que se cumplen 62 años de su nacimiento, se lanzó un videoclip inédito de Gustavo Cerati de su canción "No te creo", filmado originalmente en 2004 con el objetivo de proyectarlo en las pantallas de fondo durante su gira "Canciones elegidas", realizada en 2004.



Allí se puede ver al músico en su estudio Unísono interpretando el tema publicado en su disco "Siempre es hoy", de 2002, junto a su banda de entonces, integrada por Fernando Nalé, en bajo; Leandro Fresco y Flavio Etcheto, en teclados; y Pedro Moscuzza, en batería.



El video cuenta con la dirección de Diego Panich y Lemon, y fue realizado por iniciativa de Nicolás Bernaudo, diseñador audiovisual de esa gira, bajo una idea surgida del propio Cerati.



“Hice una propuesta para todas las visuales de la gira y una de las ideas era hacer un video con su cara gigante, sincronizada con alguna de las canciones. Cerati contrapropuso que fuera con toda la banda en la pantalla, así que llamé a Panich, que en ese momento trabajaba con Lemon, y entre los dos dirigieron el clip, que se filmó en la sala de ensayo”, contó Bernaudo, a través de una gacetilla de prensa emitida por el sello Sony, responsable del lanzamiento.



Por su parte, Panich recordó que "la única condición que puso Cerati fue que lo teníamos que hacer rápido, sin un gran despliegue, así que fuimos con la cámara y un par de luces nomás".



"Hicimos muy pocas tomas del tema, tal vez cuatro. La particularidad es que el video es en cámara lenta y todo tiene sincro; el truco es que la banda tocó el playback a doble velocidad. Es muy difícil y engorroso de hacer, pero Gustavo y la banda estaban copados con la idea e hicieron todo sin drama”, añadió.



En tanto, su coequiper Lemon destacó que "todo lo que le pedimos lo agarró en un segundo. Tenía una magia que no me la voy a olvidar más. Fue una experiencia que agradezco haber vivido".