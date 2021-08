Laurita Fernández sorprendió al hablar de sus exnovios

Soltera y feliz, Laurita Fernández no le da la espalda a su pasado y charla sin vueltas sobre sus exrelaciones. De hecho, cuando le preguntaron si volvería a trabajar con sus exparejas la conductora de El club de las divorciada sorprendió con su respuesta.



Aunque le encanta conducir su propio ciclo, Laurita admitió que extraña mucho el teatro. Sin embargo, sabe que por ahora no tiene tiempo para ponerse al hombro un proyecto teatral.



"Me encantaría volver a trabajar, hacer teatro, pero la producción de las obras lleva más trabajo. Hay que esperar", afirmó en diálogo con Implacables.



Entonces, el cronista le consultó si volvería a trabajar con su expareja, Nicolás Cabré, con quien tenía mucha química sobre el escenario. Sin dudarlo, la bailarina y conductora dijo que sí y redobló la apuesta!



“Sí, claro. Es un genio trabajando. Volvería a trabajar con todos mis ex”, cerró antes de remarcar que su corazón está "bien", sin dar más detalles sobre su presente sentimental.

Fuente: Ciudad.com