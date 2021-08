El motivo por el que Juana Viale dejará grabados sus programas

"Soy muy compañera de mis hijos y estoy mucho con ellos. Siempre los acompaño en el aspecto emocional, en sus decisiones, ayudándolos a formar una personalidad", reveló Juana Viale en una entrevista que dio en 2020. Y está claro que la nieta de Mirtha Legrand "resiste un archivo". Fiel a sus declaraciones, armará sus valijas y el próximo fin de semana viajará con Ámbar (19), su hija mayor, fruto de su relación con Juan de Benedictis, a Francia.



El motivo del viaje no es hacer turismo ni disfrutar de unos días de madre e hija alejadas de los flashes, sino que tiene un significado mucho más profundo para la actriz. Según reveló el periodista Pablo Montagna, la adolescente -que el año pasado terminó sus estudios secundarios en el Liceo Francés Jean Mermoz- estudiará cine nada menos que en la Soborna y vivirá en el departamento familiar de París.



Por eso, Juanita decidió acompañarla durante su primera semana en Europa para ayudarla a instalarse y conocer la zona. Y para poder estar presente en este momento tan importante para su hija sin dejar de trabajar, la actriz se organizó junto a la producción de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand para no faltar a su trabajo.



Desde que asumió la conducción de los ciclos de "Chiquita", por protocolo, los programas se graban los sábados, pero esta semana lo cambiaron al viernes para grabar las emisiones de este fin de semana y el próximo. De esta manera, se espera que Juana vuelva al país el sábado 21 y que, tras cumplir con la cuarentena estricta, el 28 pueda regresar a la pantalla de eltrece en vivo. Cabe recordar que Marcela Tinayre está de vacaciones en París y también acompañará a Ámbar durante unos días, tras el viaje relámpago de Juana.



Por lo pronto, Viale seguirá al frente de los programas de su abuela, quien todavía no está lista para retomar sus compromisos laborales en plena pandemia. "Yo tengo miedo, me tienen que cuidar, no me tienen que insistir", declaró la diva a fines de julio, aunque su hija aseguró que antes de fin de año volverá a conducir.



Desde marzo de 2020 la mítica animadora se recluyó en su hogar y recién en diciembre estuvo en su programa en una emisión especial, de la que participaran Juana, Marcela y Ámbar apareció en un momento para saludar y brindar por "las nuevas generaciones".