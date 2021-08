Mery del Cerro: “Hablar del abuso ayudó mucho a mi persona y fue liberador”

Luego de aquel diciembre de 2018 que quedó marcado a fuego en el recuerdo de Mery del Cerro, seres queridos y compañeros del Bailando, con quien se fundió en un profundo abrazo tras revelar por primera vez que había sido abusada a los 11 años, la modelo contó cómo repercutió esa decisión en su vida.



“Esa semana estaba haciendo Los especialistas del Show y justo se había tocado lo de Thelma Fardín, y la verdad que no me pegó bien. Fue una sumatoria de cosas que me pegó la cabeza. Me salió, no elegí contarlo de esa manera”, contó Mery, a flor de piel, en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.



“Después sirvió para muchas mujeres, ayudó muchísimo a mi persona, fue liberador. Hubo mucha gente cercana que me dijo que había vivido situaciones así y yo me quedé helada”, agregó, visiblemente movilizada.



Y cerró, a corazón abierto: “Es algo de lo que hay que estar alerta y hablarlo con los chicos. Sirvió para visibilizar algo que le pasa a mucha gente. Lo importante es que se pueda hablar y que se pueda sacar de adentro”.

Fuente: Ciudad