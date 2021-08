Wanda Nara festejó un nuevo récord de seguidores e hizo un anuncio

A pesar de que muchos usuarios aseguran que Wanda Nara y Mauro Icardi están atravesando un momento de crisis de pareja ya que hace mucho tiempo no se muestran juntos ni en redes sociales ni en eventos públicos, la empresaria de 34 años se encuentra celebrando un nuevo récord.Wanda es una de las figuras argentinas más queridas en las redes y miles de personas aspiran a ser parecida a ella, tanto por su estilo de vida, su extenso guardarropa o por su familia. La empresaria suele compartir muchos detalles de su vida pública y privada, razón por la que logró amasar una gran cantidad de seguidores en Instagram.La mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella alcanzó los ocho millones de fans y compartió un emocionante mensaje sobre el esfuerzo que hace día a día para crear contenido: "Somos 8 millones, yo sola, sin un equipo que siga mi cuenta, sin nada de nada... como digo siempre: de la nada y de a poquito"."Gracias por ser los mejores y estar siempre ahí en cada publicación dando tanto amor y en cada emprendimiento acompañándome; los quiero a todos los que me siguen, los que me miran sin seguirme y los que me dejan de seguir todos son parte de esto", cerró Wanda en redes acompañada de una selfie.Luego, de espaldas y en malla enteriza negra, Wanda Nara se relajó en el mar. Y dejó un mensaje en el que anuncia que próximamente lanzará su propia marca de trajes de baño.