Habló el cantante entrerriano que denunció a su pareja por violencia

Santiago Borda, el participante entrerriano de La Voz Argentina (Telefe) que conquistó a Lali Espósito con su presentación rompió el silencio. El joven maquillador de 19 años, denunció días atrás a su pareja por un episodio de violencia y ahora se refirió al tema a través de sus redes sociales.Con un posteo en sus historias de Instagram, Borda agradeció las muestras de afecto y de apoyo ante este difícil momento. “Hola, estoy bien. ¡Gracias por estar enviándome tanto cariño y fuerzas!”, expresó.Asimismo, agregó: “Mil gracias. A pesar de la tristeza, la vida con la música es siempre una opción maravillosa”. Acompañó el mensaje con el emoji de un corazón y de dos manos en forma de plegaria, publicóSemanas atrás trascendió que Borda había sufrido un accidente doméstico, pero después se supo que en realidad fue golpeado por su pareja.Brenda Vittori, abogada del joven, explicó en diálogo con Intrusos (América) cómo ocurrieron los hechos: “Esto es un contexto de violencia en el que hubo lesiones, pero todavía no tenemos la carátula porque es muy reciente. Hay una denuncia que hicimos y calculamos que la carátula será ‘lesiones leves’”.La letrada detalló que tras lo ocurrido, en un primer momento Santiago no quiso contar nada: “Fue por una decisión personal, típica de una situación de violencia en la que las personas se sienten culpables y no quería realizar la denuncia”. Sin embargo, con el correr de los días cambió de postura y decidió hacer una presentación ante la Justicia.Vittori precisó que tanto por el acompañamiento de su familia como el de la producción del programa, su defendido pudo realizar la denuncia: “Lograron que él pueda contar ante las autoridades qué fue lo que le sucedió”. Además, indicó que el joven no quería prensa ni exponerse en ese momento.Cuando le consultaron si por lo ocurrido peligra la continuidad en el ciclo, aclaró que no: “Eso es parte de su vida profesional y lo que le pasó fue parte de su vida privada. Son dos cosas distintas, por eso vamos a trabajar para que se recupere pronto y en pocos días pueda estar de nuevo a disposición de la producción”.Santiago Borda saltó a la fama gracias a su participación en el reality musical de Telefe donde fue seleccionado y participa en el team de Lali Espósito. En la etapa de las ‘batallas’, superó a la concursante Julieta Herrera luego de interpretar la canción “Ego”, de la actriz de Sky Rojo.