Érica Rivas hizo fuertes declaraciones sobre la ficción nacional y el feminismo

En el marco de una entrevista con Mariano Hueter y Jazmín Stuart para el ciclo DAC Ficciones cortas, Érica Rivas hizo fuerte declaraciones sobre el rol que le dan a las mujeres en los medios de comunicación en general y el movimiento feminista. "Lamentablemente en este tema me siento muy sola. Creo que el patriarcado está en todos lados, incluso en nosotras y eso es algo que hay que pensarlo todo el tiempo. Y saber todo el tiempo saber que estás loca, que sos una rayada, que sos una pesada, que sos una intensa", manifestó sobre sus fuertes convicciones.



Y se explayó: "El tema de la edad es otro factor de opresión. Las mujeres cuando somos grandes, somos indeseables. El otro día me dijeron en el porno que está el término MILF, que es una categoría de las madres. En los hombres no hay". Además, manifestó su deseo de que cambie el panorama para "las chicas jóvenes" porque no cree que le pase a su generación.



"Mi forma de militancia es el trabajo. Hacer entender a la gente que escribe, a los que no son feministas o a los que no tienen atravesado el feminismo, que esto no es una cosa de mujeres solamente, que no soy yo, que soy super poderosa. No lo soy, porque me quedo sola cuando denunció, tengo miedo de que no me llamen para trabajar. No existen las súper minas, todas estamos atravesadas por el patriarcado y no nos damos cuenta", expuso.



También, criticó las historias que suelen contarse. "¿Cómo puede ser que sigamos haciendo comedias donde la mujer se va de vacaciones y los deja a los chicos con el marido y el tipo es un pelotu. . ..?", planteó. "Muchas veces no contesto a proyectos que me llegan porque no se que contestar, pienso que esto es terrible. Va seguir pasando, mientras no tengamos gente que se forme en géneros, al menos para trabajar en medios, mínimo saber de qué se trata. Para mí fueron importantes los momentos en los que las actrices salimos a decir cosas. A mí me costó salir a decir que era abortera", señaló.



Por último, enfatizó en que los guiones que le llegan parecen "una comedia de los años 50". "¿Viste que es todo lo contrario ahora? Las mujeres laburamos más. Los hombres se están deprimiendo porque las mujeres estamos laburando más. Los hombres están en sus casas cuidando a sus hijos. ¿Acaso no es tan digno cuidar a sus hijos?", concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas