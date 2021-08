"Me da asco": el por qué Charlotte Caniggia desistió de cumplir un sueño

Charlotte Canniggia participó de la última edición de PH: Podemos Hablar y contó que de chica quería ser cajera de un supermercado pero sorprendió a todos al revelar el insólito motivo por el cual desistió.



En la ronda de preguntas, Andy Kusnetzoff consultó: “Avancen al punto de encuentro los que mintieron para zafar de algo”, si bien en ese momento la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia no pasó, fiel a su estilo desparpajado, landó una carcajada.



Entonces el conductor indagó sobre como era como estudiante, a lo que ella comentó que si bien no le gustaba jamás repitió un grado; y si alguna vez tuvo un trabajo fuera de la televisión, a lo que la mediática en un primer momento negó pero luego el Bicho Gómez le recordó que en una temporada de verano en Villa Carlos Paz tuvo un emprendimiento de pantuflas con plumas.



“Me las compraban a full. Eran como 200 y las vendí todas. Pero no lo seguí porque me aburrí. Yo soy así”, remarcó.



Acto seguido el conductor le consultó por la versión de que ella quería ser cajera de supermercado: “Sí, es verdad, cuando tenía cinco años quería después cuando vi la realidad dije ‘ni en pedo’”, y respecto del motivo de su decisión remarcó: “Me da asco la plata. Ser sociable y copada con todo el mundo... No”. (RatingceroCero)