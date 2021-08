Picante cruce entre Cinthia Fernández y Patricia Bullrich

La última edición de, que desde marzo del año pasado conduce su nieta, Juana Viale, arrancó a pura discusión. Como invitados, estuvierony los periodistas Ceferino Reato y Gastón Recondo. Ni bien se sentaron a la mesa y compartieron los saludos protocolares, uno de los temas de la semana originó un fuerte e inesperado cruce entre las dos mujeres invitadas:“Me parece que el error que cometimos fue mezclar los dos temas., afirmó la panelista, en referencia a la cuarentena. “Te escuché en una entrevista y no emitiste opinión. ¿Por qué? ¿Porque los otros también cometen el error?”, añadió, crítica.La dirigente política explicó los motivos.. Lo que creo es que el lenguaje es parte de la democracia...”, comenzó Bullrich. “El maltrato no es parte de la democracia”, la interrumpió Fernández. “La democracia tiene un contrato, cuando se rompe y te pueden decir que sos igual que la dictadura, hace que quienes son parte del gobierno encubran todo lo que hace una persona que es de su bando”; continuó la presidenta del PRO.“Tenemos que reconstruir una arena democrática”, siguió diciendo. “Si alguien del oficialismo comete un delito, lo encubren, y eso hace que nunca se critiquen. Cuando sean capaces de criticarse, de pedir perdón vamos a tener una posibilidad de entender que nuestra palabra...”.quien luego continuó en primer plano elevando la temperatura del debate:—Acá no hablamos de ideología, no es de un lado o del otro.—Yo la veo a usted y me parece una explicación infantil.. Hay dos cosas que hay que separar. Que están tratando de tapar con misoginia todos los ingresos indebidos mientras afuera se estaban fundiendo todos, es una cosa. Ahora, maltratar a una mujer, y como mujer te lo digo, no como política, no podés decir “yo no critico a los míos porque los otros no lo hacen”.En ese punto, Bullrich quiso contestar, pero Fernández siguió con su argumento.—Pará, porque si no es un monólogo. Dejame desarrollar mi idea. Los dos temas son igual de graves y no tienen que existir.—No son igual de graves.—Usted no puede actuar como ellos.Bullrich continuó desarrollando su idea: “Quiero que en la Argentina se entienda que cuando un grupo como JxC es atacado, somos atacados por cómo pensamos. Nos dicen cualquier cosa.Si leen todo el hilo, se van a dar cuenta que es un relato. Fernando Iglesias lo dijo dos días antes que se supiese que Florencia Peña había entrado a la casa”, interpretó.. “Discúlpeme, lo estoy bajando a palabras simples, porque los políticos complican todo”, insistió la panelista. “Vos entraste a la política y decís...”, quiso interceder la dirigente. “No me ningunee, ni me chicanee, yo estoy diciendo que como mujer, no podría avalar esto sólo porque del otro lado no se autocritican.

Hacia el final, cuando la conductora organizó un ping pong temático sobre diferentes mujeres de la política, las dos notaron que tenían más cosas en común que las que pensaban. “Le quiero decir una cosa porque me quedé mal”, comenzó la Fernández juntando las manos. “Mi vehemencia fue por el tema de la mujer, no es ideología ni nada”, agregó. Y no esquivaron definirse la una a la otra, luego de firmar la paz con un choque de puños. Para Cinthia, Patricia “es una mujer que pasó por todos lados: fue peronista, fue radical, hoy fue lindo conocerla para poder darle mi opinión; se la bancó y yo me la banqué”. Para Bullrich, la precandidata de Unite “tiene ímpetu, tiene ganas, y la gente que tiene ganas de airear la política con gente nueva me parece bueno”.