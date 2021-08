Mariano Martínez se hizo un llamativo tatuaje en el pecho: qué significa

“Mi cara de felicidad lo dice todo. Hermoso tatuaje de Horus (más de lo que imaginé). Sos una artistas soñada”, escribió Mariano Martínez en su cuenta de Instagram, arrobando a Flor Segovia. Y compartió en el posteo tres fotos, mostrando el resultado del trabajo creativo que había quedado plasmado sobre su pecho. “Namaste”, escribió el actor sobre el final del posteo, utilizando el saludo que proviene del sánscrito y que utilizan quienes practican yoga como una manera de decir “me inclino ante tí”.El motivo que eligió Mariano para semejante tatuaje tiene un significado muy especial. Se trata de un amuleto originario del antiguo egipcio y asociado a la diosa Wadjet, hija de Ra. En su momento, se creía que el ojo de Horus tenía poderes curativos y de protección. Se usaba para los vivos, especialmente como resguardo contra enfermedades, y para los muertos, para evitar la desintegración del cuerpo embalsamado. En la actualidad, en tanto, se ha convertido en un tatuaje popular que rescata las antiguas creencias sobre sus poderes de protección, pero también se ha masificado la asociación de éste símbolo con el tercer ojo ya que su forma se asemeja a la glándula pineal.En los últimos tiempos, el actor que acaba de terminar el rodaje de Humo bajo el agua, película que protagoniza junto a Rodrigo Guirao Díaz, recibió muchas agresiones en las redes sociales a partir de los videos que subió. Hace unas semanas, fue duramente criticado en Twitter tras haberse filmado cantando Crimen, de Gustavo Cerati. “Les guste o no les guste es así. Fíjense lo que quieren para ustedes. Sé que se van a seguir riendo, yo voy a seguir haciendo cosas, porque, sinceramente, a mí ni frío ni calor. Les mando un beso, bendiciones y que tengan un buen día”, fueron sus palabras en aquella oportunidad.Días más tarde, el foco estuvo puesto en un TikTok que subió en el que se lo puede ver en el auto escuchando la canción Entre nosotros de Tiago PZK y Lit Killah mientras hacía poses y muecas con su rostro. “Gracias a todos los mensajes que me dejan... hermosos. Se los agradezco, les deseo lo mismo y más. Bendiciones para todos. Hay que meterle actitud y corazón a la vida, ir para adelante a pesar de las circunstancias. Nadie tiene la vida comprada”, expresó Martínez a través de sus historias de Instagram como toda respuesta a los agravios.Recientemente, el actor publicó también un cover de Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel cantando a junto a una nena llamada Guadalupe. Pero, en esa oportunidad, recibió muy buenas críticas de sus fans, quienes lo felicitaron e incluso le pidieron que haga una versión del tema que popularizó en Son Amores, la tira de Polka que se emitió en 2003 por ElTrece. “¿Para cuando “yo se que soy, pesado, celoso, maníaco del pelo, pero te quiero”?”, escribió un usuario en los comentarios, recordando la letra de la canción.Sea como fuere, está claro que a Mariano no le afectan las opiniones ajenas. Sin embargo, optó por sumar un tatuaje más a los muchos que ya tenía. Y, ya sea por casualidad o no, en esta oportunidad optó por uno que además de adornar su cuerpo según las creencias podría alejarlo de la malas malas vibras.