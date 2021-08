De figura televisiva a youtuber: la nueva vida de Gamuza de “Cebollitas”

Gamuza de “Cebollitas” marcó un antes y un después con su participación en la tira juvenil y ha cambiado su vida por completo.Brian Caruso sigue trabajando en algunas cuestiones artísticas pero su actualidad laboral está en una empresa de sistemas y además acaba de lanzarse como youtuber.“De Cebollitas tengo muchísimos recuerdos, jugar a la pelota y grabar todos los días, lo que fue el Teatro Ópera, son cosas que me quedan en la cabeza que jamás se van a olvidar”, comenzó diciendo el ex actor sobre el programa que le cambió la vida.En ese sentido, siguió con su relato: “Me sigo riendo de anécdotas que tuvimos y el personaje de gamuza lo recuerdo con mucho cariño, la historia del niño de la calle se ocultaba en ese momento y en este programa se integraba el barrio y el chico que quería ser alguien. Los guionistas escribían un programa de barrio”.“Hoy en día trabajo en una empresa privada pero nunca me alejé del medio, me sigo perfeccionando, a mi me gusta dirigir y actuar. Todo lo que es comedia musical. Nunca me alejo del medio y siempre estoy ahi”, dijo al respecto.Y concluyó: “Es una empresa de sistemas donde trabajo. Arranqué hace 10 años, pero mecho con lo que me gusta y a su vez escribo. Hago cosas relacionadas con lo artístico”.