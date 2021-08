Soledad Aquino recibió el alta médica tras su trasplante de hígado

A casi dos meses de su trasplante de hígado, Soledad Aquino recibió el alta médica y abandonó el Sanatorio La Trinidad, donde estuvo varias semanas internada. Sin embargo, no volverá a su hogar, ya que ingresará a una clínica de rehabilitación para completar su tratamiento. "Tengan fe. Los milagros existen", escribió Candelaria Tinelli en sus redes sociales para confirmar la buena noticia.



La primera esposa de Marcelo Tinelli viene de meses muy difíciles. Primero tuvo una larga estadía en el hospital por una hemorragia digestiva y úlcera de duodeno y como si esto fuera poco, también se contagió coronavirus. Su cuadro era tan delicado que a fines de abril entró a la lista de espera del INCUCAI porque necesitaba un nuevo hígado para poder seguir viviendo. "Les cuento que mi mamá necesita el órgano entero, tanto Mica como yo fuimos las primeras en ofrecer ser donantes. Pero no es el caso de ella. Gracias a todos. Me genera emoción leerlos”, explicó Cande en sus redes sociales, ante varios mensajes de sus seguidores, que se ofrecieron como donantes.



Finalmente el 10 de agosto se llevó a cabo el trasplante y aunque hubo compatibilidad entre el órgano y su cuerpo, a los pocos días su cuadro sufrió varias complicaciones por la que fue sometida a otras operaciones. Y tanto sus hijas, como el conductor de ShowMatch la acompañaron noche y día en su peor momento. "Es un año muy difícil por la pandemia, por todo lo que hemos vivido y fundamentalmente por todo lo que nos pasa en la familia. Para mí, Sole es un persona muy importante en la vida, más allá de no ser más pareja, es la madre de mis hijas y ese es un vínculo indisoluble que es el vínculo de padres. Uno nunca se separa como papá, se separa de un vínculo amoroso", explicó el "Cabezón".



Afortunadamente, en los últimos días, Soledad presentó notables mejorías. Y Mica y Cande, quienes en más de una oportunidad recurrieron a las redes sociales para pedir cadenas de oración, compartieron su alegría por el avance de su madre. "¡Dale, mamá, que falta menos! Nunca vi una persona tan fuerte como ella", escribió la cantante, junto a una foto con su mamá y su hermana. "Las amo mucho @soledadaquilino @micatinelli por siempre juntas, más que nunca", agregó.



Y compartió una fuerte reflexión: "El amor sana, une, y genera milagros. Nunca pierdan la fe. Crean en lo que crean, y por favor, si están mal con algún familiar, o un amigue, perdonen. La vida es esta sola. ¡Perdonen y disfruten a sus seres queridos! Todos podemos equivocarnos. Solo el amor puede salvar al mundo". Por su parte, Micaela comentó en el posteo: "Las amo, ¡son mi todo! El amor definitivamente todo lo puede y la fe también". Mientras que el conductor de ShowMatch escribió: "Las amo".