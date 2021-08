Sofía “Jujuy” Jiménez fue víctima de un violento robo

La modelo Sofía "Jujuy" Jiménez fue víctima de un robo cuando caminaba por la calle y ante esta situación, hizo la denuncia en sede policial. Avisó que quedó incomunicada y usaba el teléfono celular de su madre, pero horas después consiguió uno.



La participante de Showmatch La Academia explicó que le robaron el celular y que los delincuentes se lanzaron encima de ella para poder quitarle el móvil de las manos.



"Jujuy" usó el celular de su mamá para poder comunicarse con sus seguidores y con la gente con la que trabaja, ya que perdió todos los contactos.



"Estoy indignada, estoy en la comisaría con mi mamá y desde el celular de mi mamá. La policía está tomando los datos, me acaban de robar el celular", contó furiosa Jiménez.



Y agregó: "No tengo mi chip, bloqueé el celu. Me lo sacaron de la mano, se me tiraron encima hijos de mil p. . . me da una bronca, una impotencia".



Jiménez se mostró preocupada ante la posibilidad de que la gente de su entorno reciba mensajes de parte de la gente que le robó el teléfono.



"Escríbanme por Instagram, voy a poder responder desde el celular de mi mamá o de algún celu back up que tenga en mi casa. Tengo un mal humor", manifestó con enojo.