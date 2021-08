El mensaje de Wanda Nara que desató las especulaciones de separación

Cada vez que Wanda Nara realiza algún posteo en las redes sociales, llama la atención y suele ser noticia. En esta oportunidad lo que llamó la atención de los seguidores fue una frase que publicó para acompañar una galería de fotos que se tomó en la terraza de su lujoso departamento en Milán, Italia.Para acompañar una serie de imágenes en las que se le ve con una copa de vino en la mano y vistiendo un largo vestido estampado de color azul con un pronunciado escote, la mamá de Valentino López, Constantino López. Benedicto López, Francesca Icardi e Isabella Icardi escribió un mensaje que encendió las alarmas de sus seguidores: “Se trata de quien te sea leal a tus espaldas”, seguido de un corazón negro.Si bien esta frase podría interpretarse de muchísimas maneras, de inmediato los followers de Wanda Nara comenzaron a especular sobre una posible crisis entre la empresaria y su marido Mauro Icardi.Además de las versiones de separación, los seguidores de la mediática también recordaron la polémica separación de Maxi López y asociaron el mensaje con lo que había ocurrido, y le respondieron en el posteo: “A Maxi López no le gustó esto”, “Separación en puerta????”, “Vos nunca fuiste leal”, “Justamente vos hablando de lealtad, no podes más de cara dura!!!”, “Pobre Icardi”.Estos fueron algunos de los comentarios que recibió en su post la rubia. Además del comentario que escribió Wanda, otra cosa en la que se basaron sus seguidores para especular sobre una posible separación con su marido es que hace bastante tiempo que no sube ninguna foto a Instagram junto a Mauro Icardi. De hecho la última fue el 10 de junio, cuando estaban de vacaciones en Zanzibar, África.