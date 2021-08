La campera de Lali: el entrerriano de La Voz contó el extraño destino que le dio

Pocos días después de hacerse conocido por las habilidades y los talentos artísticos que enloquecieron a Lali Espósito y la convencieron de apretar el botón para que forme parte de su equipo en La Voz Argentina, Santiago Borda se volvió super famoso al trascender que debió ser atendido en un hospital por las heridas que presentaba su cuerpo. Primero se habló de un accidente doméstico, pero luego tomó fuerza la versión de un ataque de su pareja.

Su estado presentó una sensible mejoría en las últimas horas, algo que no habría ocurrido con la parte anímica. Santiago está bajoneado por la pelea que tuvo con su pareja y por la exposición pública que ha tomado su caso. Desde que el hecho rebotó en Intrusos, los portales y las redes sociales no han hecho otra cosa que replicar los acontecimientos y manifestarse a su favor respectivamente.Lejos está de aquel "tocar el cielo" con las manos que sintió cuando Lali lo llenó de elogios después de elegirlo. También lo hicieron "los Montaner" en pleno, mientras que la única que lo dejó pasar de largo fue Soledad Pastorutti. Aunque todos dieron sus argumentos para convencerlo, "Santi" -que interpretó como los dioses una hermosa canción de Abel Pintos- prefirió sumarse "al team" de la morocha.Lo primero que hizo Lali al recibirlo como "uno de sus pollitos" fue entregarle su famosa campera, que Santiago recibió con orgullo y con alegría. La prenda, tan famosa como los yerros de Marley, el conducto del realitie, ya no está en Buenos Aires. Santiago la llevó a Concordia y la guardó en un lugar muy curioso. "No la uso para nada. La tengo guardada. Estoy que la pongo en un cuadro. No se toca ni se lava. La tengo ahí guardadita. Amo esa campera", le contó el joven al diario Clarín.La campera es celeste y en la parte de la espalda tiene bordadas 4 letras que forman la palabra "Lali". Se confecciona para una firma cuya sede central está en la zona de Flores, y se convirtió en un boom tan grande que aumentó considerablemente su valor ante la explosión de demanda que se generó desde que el ciclo se convirtió en el más visto de la televisión argentina. Fuente: (AiredeSantaFe)