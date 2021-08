Natalie Pérez sorprendió al contar que su primer beso fue en una ficción

Dispuesta a hablar de todo, Natalie Pérez visitó a Jey Mammon en Los Mammones (América) y sorprendió al revelar que la primera vez que besó a un chico tenía 11 años y fue mientras actuaba en una novela.



"¿Es verdad que el primer beso que diste fue el televisión?", le preguntó el conductor del ciclo. Entonces, Natalie confirmó su información y además de dar detalles reveló que no recuerda esa experiencia con ternura.



"Es verdad. Fue en televisión a los once años con Benjamín Rojas. La experiencia no fue linda", admitió sobre aquel primer beso que dio durante su participación en Chiquititas, la novela producida por Cris Morena.



Y se despidió remarcando, entre risas, que dio muchísimos besos por su profesión. "(Besé) de todo. Desde el más lindo, hasta el más feo, a todos", cerró.

Fuente: Ciudad