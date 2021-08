Como pez en el agua: publicó un video que dejó boquiabiertos a sus seguidores

Nati Jota se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Playa del Carmen y publicó un video que dejó boquiabiertos a sus seguidores. Se mostró nadando en las aguas cálidas de México y dejó un mensaje junto al posteo.“Siempre fui de pegar alto “ay” si me tocaba algo debajo del agua, de asumir que me daba asquito y como miedo acercarme a estos animalitos. Descubrí que solo era porque nunca los había visto, los tipos muy en la suya, los amo. En un momento me asomé a un lugar donde había mil millones de pececitos muy chiquitos y pensé que qué loco haber nacido humana pudiendo haber nacido pececito”, escribió.