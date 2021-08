Julián Weich volvió a la radio tras superar el Covid-19: “Estoy impecable”

Luego de más de tres semanas en los que su salud estuvo complicada a raíz del Covid-19, Julián Weich se reincorporó a Otra vez juntos, el ciclo que conduce junto a Maby Wells de lunes a viernes de 10 a 13 en La Uno. "Buenos días chicos y amigos. Acá Julián Weich. . . ¡vivo! ¡Estoy muy bien y muy contento de poder estar frente al micrófono!", manifestó en la apertura del programa con mucha emoción y destacó el apoyo de sus compañeros y la atención del doctor Mauricio Fitz Maurice, quien se encargó de dar partes diarios sobre su estado de salud durante toda su internación.A pesar de la gravedad de su cuadro, el conductor logró recuperarse rápidamente y está haciendo "vida casi normal". De hecho, contó en sus redes sociales que se acercó a la radio en subte, aunque le costó un poco subir las escaleras. "La gente que me ve en la calle me dice: 'Qué bueno que estás bien, no sabés lo que recé por vos'. Uno es conocido, trabajo hace treinta y pico de años en televisión, pero la verdad que recibí una sobredosis de afecto que me encanta. No hay que esperar a que la gente se muera para demostrar afecto porque yo estuve en mi velorio. No hace falta llegar a esa instancia", destacó.Minutos más tarde, en diálogo con Noticias Argentinas reveló que se encuentra muy bien, a pesar que le generaba temor retomar su vida cotidiana. "Estoy muy contento. Tenía cierto miedo porque no sabía cómo iba a responder mi cuerpo. El problema del Covid-19 es que te quita capacidad respiratoria y uno que habla mucho, se ahoga o tose, pero la verdad que vengo hablando bárbaro, con muchas ganas, mucha energía y muy contento de poder contarle mi experiencia a los oyentes", manifestó y explicó que todos los días debe hacer ejercicios de kinesiología y le sirve estar en movimiento. "Con paciencia voy a estar 0 km", enfatizó.

Por último, insistió en la importancia de continuar con todas las medidas para prevenir los contagios del virus. "Hay que seguir con el distanciamiento, alcohol en gel, barbijo, no reuniones clandestinas ni ninguna de otro tipo y sobre todo vida sana. Uno cree que si lo agarra el Covid-19 le va a ganar, pero si te agarra y estás flojo de papeles, te mata. Soy una persona sana que no fuma, no se droga, que no tiene exceso de peso, que hace deporte y creo que eso fue clave para pasar bien por la enfermedad y recuperarme rápido. Hace menos de una semana salí del sanatorio y estoy impecable", concluyó.