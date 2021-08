Karina Jelinek y una sensual imagen frente al espejo

Karina Jelinek compartió en su cuenta de Instagram una sensual imagen frente al espejo.En la postal, se la observa a la modelo posando frente al espejo mientras tiene puesto un strapless negro y un jean abierto caído.Días atrás, en su cuenta de Tik Tok, Jelinek admitió que tiene una relación con Flor Parisse, a quien habitualmente presenta como su mejor amiga.Divertidas y distendidas en la grabación, Florencia le pregunta a Karina: “¿Cuál es tu comida favorita?”. “Soy vegetariana”, responde la modelo. “¿Pero la comida, la que yo te preparo?”, insiste su compañera, hablándole cerca del oído. “Sí, vos”, expresa Jelinek, dándole un beso.Su abogada y amiga Ana Rosenfeld había dicho hace un mes atrás que Karina tenía el deseo de ser madre y que iba a intentarlo a través del método de subrogación en Miami. Invitada a “PH, Podemos Hablar”, la propia protagonista se refirió al tema.“Ya saben, sí me gustaría adoptar o alquilar un vientre, hay tantos niños que no tienen dónde ir o una casa. Seguramente ya se va a dar, estoy en eso, ya empecé los trámites”, contó entusiasmada.Y agregó: “Me va a ayudar una amiga con el vientre acá en la Argentina”. Ante las repreguntas del conductor, Jelinek prefirió reservarse los motivos por los que no se embarazaba ella. Ahora, el blanqueo de la relación con Parisse hace sospechar que pueda ser ella la persona a la que se refería.En una nota con la revista Gente hace unos meses, la morocha aseguraba: “Me atraen hombres y mujeres: no elijo de quién enamorarme”. Allí, se refería a Florencia como su “compañera de vida”.