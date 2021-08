Solo en bata y sin ropa interior, manifestó sus ganas de estar en Entre Ríos

Jésica Cirio siempre encuentra momentos para sorprender a sus seguidores con impactantes sesiones de fotos.Además de su trabajo en la televisión, le dedica gran parte de su vida al ejercicio y la alimentación saludable.En este caso, impactó a sus seguidores y posó frente a un espejo con una bata de baño blanca, apenas abierta, dejando ver que no tenía nada puesto debajo. “Qué ganas de estar así”, escribió señalando un hotel en particular de la provincia de Entre Ríos y mostraba un tratamiento de belleza. Completó el look de spa con su cabello recogido en una toalla y una máscarilla facial. “¿Como sería tu finde perfecto?”, completó debajo del posteo.